Bijzondere generatie volleybalsters wil nu ook oogsten op WK

Tijdens het verrassend sterke WK van de Nederlandse volleyballers, dat eind vorige week in de tweede groepsfase eindigde, ging de livestream regelmatig aan in de teambus van de Oranje-vrouwen en werd er hardop meegeleefd bij de duels van de mannelijke collega's.

"Mooi dat de mannen zo ver zijn gekomen", zegt aanvoerder Maret Balkestein-Grothues van de volleybalsters in gesprek met NUsport, om er met een lach aan te toe te voegen: "Maar ik hoop dat wij het nog wat beter gaan doen."

De mannen waren lang het vlaggenschip van het Nederlandse volleybal, met als absolute hoogtepunt de olympische titel in 1996 in Atlanta. Deze eeuw is de rol van uithangbord overgenomen door de vrouwen, die zeker de afgelopen jaren hebben bewezen dat ze bij de beste teams ter wereld horen met zilver bij de EK's van 2015 en 2017 en een vierde plek bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

"Ja, ik geloof wel dat wij een bijzondere generatie zijn", aldus de dertigjarige Balkestein-Grothues, die tien jaar geleden debuteerde in Oranje. "Ik heb weleens van mensen gehoord dat wij het beste Nederlandse vrouwenteam ooit zijn in het volleybal. Ik weet niet of dat waar is, maar het is natuurlijk wel een mooi compliment."

"We zijn in ieder geval een generatie die nu de stap kan zetten naar echt voor de medailles meedoen op WK's en Olympische Spelen, dat beseffen we ook zeker. Het is bijzonder om daar deel van uit te maken."

'Moeten als team goed genoeg worden voor podium'

Toen Jamie Morrison begin 2017 startte als bondscoach van de volleybalsters, was hij erg voorzichtig en wilde hij niet te veel veranderen. Oranje had in de vorige twee jaar onder leiding van zijn voorganger Giovanni Guidetti veel successen gevierd en dus was een radicale koerswijziging wel het laatste dat nodig was.

"Het is duidelijk dat wat er in de jaren voor mijn komst gebeurde goed werkte", stelt de 37-jarige Amerikaan. "Het ging er dus om dat ik kleine dingen toevoegde die ons in de top drie van de wereld kunnen krijgen, in plaats van in de top vier of vijf."

Die stap naar het podium is traditioneel de lastigste in de sportwereld. "Naar de top vijf toegroeien was waarschijnlijk makkelijker, omdat er grote dingen veranderden waarvan je direct het resultaat zag", aldus Morrison. "Nu gaat het elk jaar om fracties die we nog verbeteren, zodat we een team worden dat goed genoeg is voor de medailles."

Vaste kern Oranje al heel lang bij elkaar

De bondscoach heeft het voordeel dat de kern van zijn selectie al bijna een decennium met elkaar samenspeelt in Oranje. Naast Balkestein-Grothues zitten ook diagonaalaanvaller Lonneke Slöetjes (27), passer/loper Anne Buijs (26), spelverdeler Laura Dijkema (28) en libero Myrthe Schoot (30) al minimaal sinds 2010 bij de ploeg.

Robin de Kruijf (27) hoort ook bij die vaste kern, maar de middenaanvaller zit door een blessure niet in de WK-selectie.

"We kennen elkaar heel goed, zeker omdat je in het volleybal als nationaal team vaak vier of vijf maanden per jaar bij elkaar bent", aldus Balkestein-Grothues. "We weten het direct als iemand even te veel heeft gehad of hoe iemand zich voelt."

WK-selectie Oranje Libero: Kirsten Knip, Myrthe Schoot

Midden: Yvon Beliën, Juliët Lohuis, Tessa Polder, Nicole Koolhaas

Passer/loper: Celeste Plak, Maret Balkestein-Grothues, Anne Buijs, Nicole Oude Luttikhuis, Marrit Jasper

Diagonaal: Lonneke Slöetjes

Spelverdeler: Britt Bongaerts, Laura Dijkema

'Lat ligt heel hoog bij dit team'

Voor het komende WK in Japan heeft Morrison - deels noodgedwongen, deels bewust - met Juliët Lohuis (22), Britt Bongaerts (21), Nicole Oude Luttikhuis (20), Marrit Jasper (22) en Tessa Polder (20) ook vijf talenten opgenomen in zijn veertienkoppige selectie.

"Om ervoor te zorgen dat het huidige succes langer duurt dan één of twee jaar, moeten we ervoor zorgen dat er spelers zijn die de plek in kunnen nemen van de huidige basis", stelt Morrison.

"Maar de talenten kunnen ook dit WK al bijdragen aan overwinningen. Ik ben er trots op hoeveel vooruitgang de jonge spelers sinds mijn komst geboekt hebben."

Balkestein-Grothues: "We zijn heel benaderbaar voor de jonge spelers. Zolang je hard werkt, zal niemand je daarop afvallen. Maar we zijn wel het Nederlands team, dus we verwachten elke dag het beste, van iedereen. Als dat niet gebeurt, word je daarop aangesproken. Dat is echt niet persoonlijk, maar de lat ligt heel hoog bij dit team."

Programma eerste groepsfase Oranje Zat 29-9, 8.40 uur: Nederland-Duitsland

Zon 30-9, 12.20 uur: Nederland-Japan

Maa 1-10, 9.10 uur: Nederland-Kameroen

Woe 3-10, 6.40 uur: Nederland-Argentin

Don 4-10, 6.40 uur: Nederland-Mexico

'WK is een monsterlijk toernooi'

Oranje zal alle spelers hard nodig hebben, want voor een medaille - het absolute doel van de ploeg bij het WK - zullen er dertien wedstrijden gespeeld moeten worden in een tijdsbestek van 22 dagen.

"Het wereldkampioenschap is een monsterlijk toernooi", zegt Morrison. "Maar deze groep vindt het leuk om bij elkaar te zijn, dus ik maak me daar geen zorgen over. Bovendien willen we iets doen dat nog nooit gedaan is door een Nederlandse vrouwenploeg: een medaille winnen op een WK volleybal. En dat kan."

Die Amerikaanse inslag - niet bang zijn om je ambities hardop uit te spreken - slaat aan bij de ploeg van Morrison. "De Amerikaanse cultuur is: ik ben de beste en als jij denkt dat je beter bent, kun je dat vandaag laten zien", aldus Balkestein-Grothues. "Dat is een mooie les voor ons, het hoeft allemaal niet zo bescheiden. We verdedigen de kleuren van ons land, hoe mooi is dat?"

De volleybalsters beginnen hun WK op zaterdag 29 september om 8.40 uur Nederlandse tijd met een wedstrijd tegen Duitsland. Daarna volgen nog groepsduels met gastland Japan, Kameroen, Argentinië en Mexico. Een plek bij de eerste vier in de poule is vereist voor kwalificatie voor de tweede groepsfase. De finale is op zaterdag 20 oktober.