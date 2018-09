Oud-golfer Derksen: 'Ryder Cup heeft herboren legende Woods nodig'

"De Ryder Cup en het golf hebben Woods nodig. Als hij meedoet, trekt dat honderdduizenden extra kijkers. Hij is voor zijn sport wat iconen als Johan Cruijff, Michael Schumacher en Michael Jordan ook voor hun sport betekenen", zegt de 44-jarige Derksen tegen NUsport.

Veertienvoudig majorwinnaar Woods won zondag in Atlanta zijn eerste toernooi sinds 2013, na een lange periode van privéproblemen en blessures. Hij was ouderwets dominant op het afsluitende toernooi van de Amerikaanse PGA Tour, waar de beste dertig spelers aan meededen.

Derksen, tegenwoordig commentator bij Ziggo Sport, vindt het ondanks de knappe winst nog moeilijk in te schatten wat de bijdrage van Woods bij de Ryder Cup zal zijn. "Ik denk dat hij niet alle sessies zal spelen, omdat dat nog een te zware fysieke belasting zal zijn", denkt hij.

"Maar het vertrouwen is er. Hij weet dat hij het kan en heeft de bevestiging dat hij weer op de goede weg is. Woods kan nog steeds ballen slaan of puts maken waar ik duizend pogingen voor nodig heb. Dat maakt hem uniek. Hij is van wereldkasse."

'Socialere Woods past beter in team VS'

De vier jaar geleden gestopte Derksen vindt dat Woods sinds zijn terugkeer op de PGA Tour als herboren is. "Hij was altijd erg individualistisch, sprak met weinig mensen en liet weinig los", aldus de tweevoudig toernooiwinnaar op de Europese Tour.

"Hij was gewend te winnen, maar vierde dan nooit feest. Als je hem nu ziet: hij is veel aardiger, openhartiger en neemt zelfs zijn nieuwe vriendinnetje mee de golfbaan op. Bij zijn toernooizege in Atlanta was hij emotioneel."

Woods (42) kent sportief gezien overigens een matige geschiedenis op de Ryder Cup, want van zijn 33 partijen verloor hij er liefst zeventien. Hij deed zeven keer mee aan het prestigieuze evenement en was alleen in 1999 de beste met de VS.

"Maar doordat hij nu socialer is, past hij meer in het Amerikaanse team", denkt Derksen. "In Atlanta stonden alle leden van het Ryder Cup-team op hem te wachten. Dat was bij de 'oude' Woods nooit gebeurd, want hij vond winnen altijd heel normaal."

Teams Ryder Cup Europa: Francesco Molinari (Ita), Justin Rose (Eng), Tyrrell Hatton (Eng), Tommy Fleetwood (Eng), Jon Rahm (Spa), Rory McIlroy (NIr), Alex Noren (Zwe), Thorbjorn Olesen (Den), Paul Casey (Eng), Ian Poulter (Eng), Henrik Stenson (Zwe) en Sergio Garcia (Spa)

VS: Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler, Webb Simpson, Tiger Woods, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau en Tony Finau

'Vermoedelijk beste Ryder Cup ooit'

Ondanks de inbreng van Woods voorziet Derksen een nieuwe Ryder Cup-zege voor Europa, dat de VS in de voorgaande acht edities deze eeuw liefst zes keer de baas was. De laatste overwinning van de Amerikanen op Europese bodem dateert bovendien van 25 jaar geleden.

"Het zal in ieder geval aankomen op de twaalf singles van zondag. Het is aan captain Jim Furyk om te bepalen wanneer hij Woods inzet. Hij kan hem vroeg opstellen omdat hij Amerika snel op voorsprong wil laten komen, maar kan ook pas voor hem kiezen in het spannende laatste deel", zegt de Nederlander.

"De VS heeft een sterker team, maar het thuisvoordeel van Europa is niet te onderschatten. In Frankrijk ligt een van de beste banen en de Europeanen kennen die baan heel goed. Maar eigenlijk maakt het mij niet heel veel uit wie er wint, want er wordt gezegd dat dit de beste Ryder Cup ooit wordt met de beste teams op de beste baan."

De eerste golfers verschijnen vrijdagochtend om 8.00 uur op de tee van Le Golf National, ten zuidwesten van Parijs. De 42e editie van de Ryder Cup duurt tot en met zondag.