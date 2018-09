Judoploeg sluit WK af met drie medailles na zevende plek gemengd team

In de herkansing verloor Oranje met 4-2 van gastland Azerbeidzjan. Roy Meyer (in de klasse tot 90 kilogram) en Juul Franssen (-70 kg) wonnen weliswaar hun duel, maar dat was niet voldoende door de nederlagen van Sanne van Dijke (+70 kg), Dewy Karthaus (-57 kg), Sanne van 't Westende (-73 kg) en Noël van 't End (-90 kg).

Opvallende aanwezige in het stadion was Vladimir Poetin. De Russische president zocht vlak voor aanvang van de confrontatie tussen Nederland en Azerbeidzjan een plekje op de tribunes.

Nederland kwam in de herkansingen terecht nadat het in de kwartfinales niet opgewassen was tegen Zuid-Korea: 4-0. Zowel Frank de Wit (-90 kg), Guusje Steenhuis (+70 kg), Meyer als Karthaus (-57 kg) ging onderuit.

Oranje begon het relatief nieuwe onderdeel dat ook bij de Olympische Spelen van 2020 in Tokio op het programma staat met een 4-1-overwinning op Oezbekistan. Van Dijke startte met een verliespartij, maar Van 't End, Marhinde Vekerk (+70 kg) en Karthaus trokken dat recht.

Nederland sluit door de voortijdige uitschakeling van de judoploeg het WK af met drie medailles. Steenhuis veroverde zilver en Verkerk en Franssen pakten brons. Bondscoach Maarten Arens had twee plakken als doelstelling.