Judoka Grol kan WK-medaille vergeten, Meyer heeft nog kans op brons

De ervaren Grol (33) opende het toernooi in de klasse boven 100 kilogram nog met winst op ippon tegen de Senegalees Mbagnick Ndiaye. Een ronde later werd hij op dezelfde manier uitgeschakeld door Lukas Krpalek, die olympisch kampioen is in de klasse tot 100 kilogram.

Grol was na twee straffen dankzij waza-ari nog wel op voorsprong gekomen tegen de Tsjech. Met minder dan dertig seconden te gaan werd hij toch nog verschalkt door Krpalek.

"Als hij achter staat, geeft hij heel veel druk. Omdat hij van die lange armen heeft, kan ik hem moeilijk van me afhouden. Ik moest aanvallen en weet niet precies wat er gebeurde, al liep ik ook wel leeg aan het einde", verklaarde Grol tegenover de NOS.

Grol, in het bezit van drie zilveren WK-medailles, was met grote ambities afgereisd naar Azerbeidzjan. "Een podiumplek is in ieder geval een reële doelstelling, maar ik ben pas echt tevreden met goud", zei hij in aanloop naar het toernooi.

Meyer na verlies naar herkansing

Landgenoot Meyer stroomde bij de zwaargewichten in de tweede ronde in en strijdt nog om de medailles. Hij komt woensdagmiddag nog uit tegen de Japanner Hisayoshi Harasawa in de herkansing. Brons is het maximaal haalbare.

In de kwartfinales verloor Meyer na een slijtageslag op ippon van de Georgiër Guram Tushishvili, de nummer één van de wereld. De 27-jarige Bredanaar won zijn eerste partij in Azerbeidzjan op golden score van de Tunesiër Faicel Jaballah en hij rekende vervolgens op ippon af met de Serviër Zarko Culum.

Woensdag staan de laatste partijen in de individuele klassen op het programma in Baku. Donderdag volgen op de slotdag nog de gemengde teamwedstrijden.

Nederland staat deze WK judo op drie medailles. Er was zilver voor Guusje Steenhuis en brons voor Marhinde Verkerk en Juul Franssen. De doelstelling van bondscoach Maarten Arens was twee plakken.