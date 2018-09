Steenhuis 'heel trots en helemaal kapot' na veroveren zilver op WK judo

"Ik ben heel trots dat ik eindelijk voor het eerst in mijn loopbaan een WK-medaille heb gepakt", zegt Steenhuis in gesprek met NUsport. "Natuurlijk wil je goud als je er zo dicht bij bent, maar ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb alles gegeven en op dit moment is dat goed voor zilver."

De 25-jarige Steenhuis deed al meerdere keren mee aan de WK, maar ze kwam tot deze editie nooit verder dan de derde ronde. In 2014 en 2015 was de derde ronde het eindstation en vorig jaar verloor ze direct haar eerste wedstrijd.

In Baku kwam Steenhuis een stuk sterker voor de dag. De nummer één van de wereld rekende op weg naar de finale overtuigend af met de Koreaanse Jeongyun Lee, de Hongaarse Evelin Salanki, de Britse Katie-Jemima Yeatsbrown en Zhenzhao Ma uit China.

"Het ging de hele dag hartstikke goed", beaamt Steenhuis, die goed omging met de favorietenrol. "Daar was ik niet echt mee bezig. Op de WK gebeuren er altijd wel gekke dingen, maar mijn coach en ik hadden een goed strijdplan. Ik zat echt lekker in mijn flow."

'Ik was helemaal leeg van binnen'

Steenhuis plaatste zich overtuigend voor de finale door haar halve eindstrijd binnen dertig seconden te winnen. In de strijd om het goud, die ze verloor door drie kleine straffen in de golden score, merkte de vijfvoudig Grand Slam-winnaar wel dat ze fysiek op was.

"Ik heb me vandaag helemaal leeg gevochten. Mijn benen en armen waren op, maar je moet jezelf toch elke keer weer overeind helpen. Het is jammer dat ik de finale op straffen heb verloren, zeker omdat ik heel dicht bij een score was, maar ik ben gewoon heel blij met deze zilveren plak."

Steenhuis, die eerder dit jaar nog maandenlang aan de kant stond door een knieblessure, zorgde met haar zilveren plak voor de derde Nederlandse medaille in Baku. Juul Franssen pakte zondag brons in de categorie tot 63 kilogram en Marhinde Verkerk eindigde in dezelfde gewichtsklasse als Steenhuis als derde.

De 32-jarige Verkerk is nog steeds de laatste Nederlandse wereldkampioen in het judo (2009). Henk Grol hoopt daar woensdag verandering in te brengen. De geboren Veendammer komt dan net als Roy Meyer in actie in de zwaarste gewichtsklasse.