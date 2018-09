Kickbokskampioen Van Roosmalen voelt geen druk in Johan Cruijff ArenA

"Het maakt mij niet uit of ik nou in mijn eigen sportschool een gevecht heb of in de Johan Cruijff ArenA. Je moet toch winnen", zegt Van Roosmalen tegen NUsport. "Misschien dat er voor anderen wel extra druk bij komt in zo'n groot stadion, maar ik heb dat totaal niet. Ik focus me alleen op mijn tegenstander."

Die tegenstander is de Thai Kiatmootkao. Van Roosmalen versloeg hem vorig jaar bij Glory 41 in zijn woonplaats Den Bosch.

Kiatmootkao maakte het Van Roosmalen zeker in de eerste twee rondes behoorlijk lastig, maar de meerderheid van de jury wees de 1.69 meter lange Nederlander na vijf rondes als winnaar aan. Daarmee heroverde hij de kampioensriem die hij eerder in oktober 2016 veroverde.

Eigenlijk zouden de twee elkaar in mei in New York al opnieuw treffen, maar Van Roosmalen trok zich met een schouderblessure terug voor dat titelgevecht. Daardoor mag Kiatmootkao zich nu interim-wereldkampioen noemen.

Van Roosmalen vindt dat interim-titel niets voorstelt

Van Roosmalen is nog altijd de heersende wereldkampioen. Die titel staat zaterdag in Amsterdam op het spel.

In New York zat Van Roosmalen in het publiek toen de Thai de interim-titel pakte door de Amerikaan Kevin VanNostrand na vijf rondes te verslaan. Het doet hem weinig dat Kiatmootkao nu interim-kampioen is.

"Wat is interim, wat stelt dat voor? Goud is voor mij het enige dat telt en dat weet hij hopelijk ook", zegt de 28-jarige kickbokser. "Ze kunnen twintig interim-titels uitdelen, ik weet dat ik de echte kampioen ben en dat gaat zo blijven."

Van Roosmalen denkt te weten waar zijn tegenstander kwetsbaar is. "Hij trapt verschrikkelijk hard met links, maar na zijn trap heeft hij een kleine 'relaxmodus' en dan wil ik hem pakken."

Niet het meeste talent, wel meeste doorzettingsvermogen

Van Roosmalen noemt mentale kracht als zijn grootste kwaliteit. "Ik ben niet de vechter met het meeste talent in mijn klasse, maar heb wel het meeste doorzettingsvermogen. Als puntje bij paaltje komt dan vecht ik door, waar anderen opgeven."

Dat heeft hij voor een groot deel te danken aan vader en oud-kickbokser William. "Hij heeft me van kleins af aan getraind en was voor mij strenger dan voor de andere jongens. Over drie rondes zijn er misschien mensen die mij kunnen verslaan, maar in een kampioensgevecht over vijf rondes ben ik onverslaanbaar."

Van Roosmalen is er al bij vanaf het eerste Glory-gala in 2012. Hij liet al eens doorschemeren dat hij in de toekomst een nieuwe uitdaging wil, bijvoorbeeld in de MMA, maar kort voor zijn titelgevecht houdt hij zich daar niet mee bezig. "Ik ben nu gefocust op dit gevecht. Daarna gaan we met m'n manager zitten en kijken wat het volgende gaat worden."

Van Roosmalen tegen Kiatmookao is zaterdag rond 22.00 uur het voorlaatste gevecht van Glory 59 in Amsterdam, dat wordt afgesloten met het titelgevecht tussen de zwaargewichten Rico Verhoeven en Guto Inocente.