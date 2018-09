KLM Open vanaf 2020 op nieuwe golfbaan in Cromvoirt

"Wij zijn heel blij dat het KLM Open weer een nieuwe parel aan de historie van het toernooi kan toevoegen", zegt toernooidirecteur Daan Slooter. "Het is een topbaan die garant staat voor een ultieme uitdaging voor de spelers."

Ook Miguel Vidaor, directeur van de European Tour, is enthousiast: "Ik ben op de baan in aanbouw geweest. De holes die toen klaar waren, zagen er fantastisch uit."

De baan ten zuidwesten van Den Bosch werd ontworpen door de Amerikaan Kyle Phillips. "Hij is een van de beste golfbaanarchitecten ter wereld", zegt Vidaor. "Alle banen die hij heeft getekend staan bekend als zeer uitdagend. Bernardus zal daar geen uitzondering op zijn."

Volgend jaar wordt de honderdste editie van het toernooi op Schiphol gespeeld. Anderhalve week geleden werd het KLM Open in Spijk gehouden, waar de Chinees Wu Ashun het toernooi op zijn naam schreef.

Luiten vindt baan in Cromvoirt 'top'

Het toernooi wisselde al regelmatig van locatie. Sinds 2016 diende The Dutch in Spijk als gastheer. Voorheen werd het toernooi in Den Haag, Domburg, Doorn, Eindhoven, Hilversum, Zandvoort, Noordwijk, Arnhem, Molenschot en Utrecht gespeeld.

Nederlands beste golfer Joost Luiten kijkt ernaar uit om over twee jaar in Cromvoirt te spelen. "Bernardus is top. Over alles is nagedacht. Een fantastisch clubhuis, een uitdagende baan van achttien holes en de beste oefenfaciliteiten van Nederland."