Steenhuis verovert zilver op WK judo, Verkerk pakt brons in Baku

De 25-jarige Steenhuis verloor in de finale van de Japanse Shori Hamada door drie straffen in de golden score. Daardoor slaagde ze er niet in Nederland voor het eerst sinds 2009 een wereldtitel te bezorgen.

Negen jaar geleden eindigde Marhinde Verkerk in Rotterdam op het hoogste podium. Sindsdien bereikten Nederlandse judoka's weliswaar nog acht keer de WK-finale, maar geen enkele keer werd een gouden medaille gepakt.

Het was de eerste keer dat Steenhuis op de WK verder kwam dan de derde ronde. Vorig jaar werd de nummer één van de wereld in het Hongaarse Boedapest al in de tweede ronde uitgeschakeld en in 2014 en 2015 was de derde ronde het eindstation.

Op haar weg naar de finale in Baku was Steenhuis achtereenvolgens op overtuigende wijze te sterk voor de Koreaanse Jeongyun Lee, de Hongaarse Evelin Salanki, de Britse Katie-Jemima Yeatsbrown en Zhenzhao Ma uit China. Haar wedstrijd tegen Ma duurde slechts dertig seconden.

Steenhuis won in haar loopbaan al vijf Grand Slam-toernooien en drie EK-medailles. In 2015 pakte ze brons en in 2016 en 2017 veroverde de Nederlandse zilver op de Europese kampioenschappen. Ze miste in april de EK in Tel Aviv door een knieblessure.

Wereldkampioenen judo bij vrouwen 1980 - Anita Staps

1986 - Irene de Kok

1987 - Irene de Kok

1995 - Monique van der Lee (Open Klasse)

1995 - Angelique Seriese

2005 - Edith Bosch

2009 - Marhinde Verkerk

Verkerk pakt brons in Baku

Verkerk was in Baku in de strijd om het brons te sterk voor Yeatsbrown. De 32-jarige Rotterdamse, die in de halve finales werd uitgeschakeld door de kersverse wereldkampioen Hamada, versloeg de Britse in de golden score met een ippon.

Eerder was Verkerk al te sterk voor de Russische Aleksandra Babintseva (golden score), de Portugese Patricia Sampaio (houdgreep) en de Duitse Luise Malzahn (golden score).

Voor Verkerk is het al de vierde WK-medaille uit haar loopbaan. In 2009 veroverde de judoka zogezegd goud in Rotterdam, waarna ze ook in 2013 (zilver in Rio de Janeiro) en 2015 (brons in Astana) het podium haalde.

Verkerk deed in haar loopbaan ook al twee keer mee aan de Olympische Spelen, maar ze slaagde er nog niet in op het podium te eindigen. In 2012 werd ze vijfde en in 2016 werd Verkerk in de achtste finales uitgeschakeld.

Steenhuis en Verkerk gaan de komende periode strijden om het ene olympische ticket in de categorie tot 78 kilogram voor de Spelen van 2020 in Tokio.

Korrel verliest in herkansing

Michael Korrel slaagde er in de categorie tot 100 kilogram niet in een medaille te veroveren. Hij verloor in de herkansing van Aaron Wolf. De Japanse wereldkampioen van 2017 won met waza-ari.

Korrel haalde met twee overtuigende zeges de kwartfinales, maar daarin was Cho Gu-ham uit Zuid-Korea met een waza-ari te sterk. Eerder rekende de 26-jarige Bredanaar, die tweede staat op de wereldranglijst, wel af met de Zweed Joakim Dvarby en de Serviër Bojan Dosen.

Juul Franssen veroverde zondag in de klasse tot 63 kilogram brons en door de medailles van Steenhuis en Verkerk komt het totaal op drie. De doelstelling van de judobond was twee medailles. Vorig jaar in Boedapest werd geen enkele keer het podium gehaald.

Woensdag staan de wedstrijden in de hoogste gewichtsklasses op het programma. Namens Nederland verschijnen dan Henk Grol en Roy Meyer op de tatami. De WK in Azerbeidzjan wordt donderdag afgesloten met de mixedteamwedstrijden.