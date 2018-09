Steenhuis en Verkerk bereiken halve finales op WK judo

Steenhuis is de aanvoerder van de wereldranglijst in de klasse tot 78 kilogram. In de kwartfinale won ze op ippon van de Britse Katiejemima Yeatsbrown.

Eerder noteerde ze ook al twee klinkende overwinningen in de eerste twee rondes. De 25-jarige Gelderse versloeg de Zuid-Koreaanse Lee Jeong-Yun met waza-ari en daarna was Steenhuis binnen twintig seconden klaar met de Hongaarse Evelin Salanki.

Verkerk, de wereldkampioen van 2009, won in dezelfde gewichtsklasse in de kwartfinales dankzij een golden score van de Russische Aleksandra Babintseva.

In de eerste ronde had Verkerk ook al een golden score nodig tegen de Duitse Luise Malzahn. In de tweede ronde nam ze de Portugese Patricia Sampaio in een houdgreep, waardoor ze zich onder de laatste acht schaarde.

Het finaleblok begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Steenhuis neemt het dan op tegen de Chinese Zhenzhao Ma en Verkerk staat tegenover Shori Hamada uit Japan.

Korrel verliest in kwartfinale

Korrel haalde in de klasse tot 100 kilogram eveneens met twee overtuigende zeges de kwartfinales, maar daarin was Cho Gu-ham uit Zuid-Korea met een waza-ari te sterk.

Eerder rekende de 26-jarige Bredanaar wel af met de Zweed Joakim Dvarby en de Serviër Bojan Dosen. Korrel staat tweede op de wereldranglijst in zijn gewichtsklasse en neemt het in de herkansing op tegen de Japanner Aaron Wolf.

Juul Franssen veroverde zondag in de klasse tot 63 kilogram brons en dat is tot dusver de enige Nederlandse medaille van het toernooi. De doelstelling van de judobond is twee medailles.

Woensdag staan de wedstrijden in de hoogste gewichtsklasses op het programma. Namens Nederland verschijnen dan Henk Grol en Roy Meyer op de tatami. De WK in Azerbeidzjan wordt donderdag afgesloten met de mixedteamwedstrijden.