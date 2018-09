LeBron James tempert verwachtingen rond Lakers in nieuw NBA-seizoen

De Lakers zullen zich onmogelijk al kunnen meten met kampioen Golden State Warriors, zei de 33-jarige basketballegende bij zijn eerste publieke optreden namens zijn nieuwe club.

"We hebben nog een lange weg te gaan voordat we kunnen concurreren met Golden State. Wij vertrekken vanaf nul", benadrukte James.

James maakte afgelopen zomer de spraakmakende overgang van de Cleveland Cavaliers naar de Lakers, die hij naar nieuwe successen moet leiden. De ploeg uit Californië veroverde zestien NBA-titels, maar in de laatste vijf jaar haalden de Lakers niet eens de play-offs.

"Wij moeten ons niet concentreren op Golden State, maar enkel op onszelf richten en bekijken wat we stap voor stap beter kunnen doen. En laten we hopen dat we dan op een dag in staat zijn om de concurrentie aan te gaan met Golden State", aldus James.

Warriors en Cavaliers domineren in NBA

De afgelopen jaren domineerden de Warriors en de Cavaliers de NBA. De laatste vier jaar stonden die twee ploegen tegenover elkaar in de NBA Finals. In 2015, 2017 en 2018 wonnen de Californiërs.

James benadrukte dat de Lakers tijd nodig hebben. "We zijn allemaal nieuw voor elkaar, dus het zal met vallen en opstaan gaan. Er zullen goede en slechte tijden zijn. Als we voor elkaar door het vuur gaan en geduld hebben, dan zal alles uiteindelijk op z'n plek vallen."

In 2016 leidde James, die de laatste acht jaar in de NBA-finale stond, de Cavaliers naar de eerste titel in de historie van de club. Hij debuteerde in 2003 in de NBA bij de 'Cavs' en maakte in 2010 een veelbesproken overstap naar Miami Heat.

Na vier jaar en twee titels met Miami keerde de viervoudig MVP van de NBA (2009, 2010, 2012 en 2013) terug naar zijn geboortestaat Ohio om de Cavaliers in 2016 voor het eerst in de historie naar de titel te leiden.