Grol: 'Niemand fysiek sterker dan ik in zwaarste gewichtsklasse op WK'

"Een WK-medaille in de zwaarste gewichtsklasse zou fantastisch zijn", zegt de 33-jarige Grol in aanloop naar het mondiale eindtoernooi. "Ik moet vooral rustig blijven, niet te veel energie verspillen en mijn hoofd erbij houden. Een podiumplek is in ieder geval een reële doelstelling, maar ik ben pas echt tevreden met goud."

Het is nu een jaar geleden dat Grol na een succesvolle periode in de categorie tot 100 kilogram de overstap maakte naar de zwaarste gewichtsklasse. De Haarlemmer veroverde dit jaar zilver op de Grand Slam in het Russische Yekaterinburg en gaf die medaille een vervolg op de EK in Tel Aviv, waar hij eind april brons pakte.

Die toernooien hebben de tweevoudig olympisch medaillewinnaar (brons in 2008 en 2012) de bevestiging gegeven dat het inderdaad zin heeft om door te gaan met judo. "Dat wist ik zelf al, maar het is fijn als het dan ook naar boven komt. Ik zit goed in mijn vel en mijn lichaam is heel. Het is hartstikke leuk dat ik dit nog kan, maar ik doe het er niet even bij. Dit is mijn levenswerk."

In tegenstelling tot het verleden staat Grol niet meer elke maand op de mat om wedstrijden te judoën, puur om zijn kansen op de belangrijkste toernooien te vergroten. Nu hij door zijn overstap naar de zwaarste gewichtsklasse ook niet meer gebonden is aan een strikt gewicht, brengt de aanloop naar de WK sowieso minder stress met zich mee dan voorheen.

"Er gebeurt altijd wel wat in de voorbereiding, want het blijft judo. Maar vroeger was de laatste maand voor de WK een hel, omdat er dan wat kilo’s af moesten. Van die struggle heb ik nu gelukkig geen last meer."

'Moet niet met hart, maar met verstand judoën'

Na de EK in Israël, waar Grol onder anderen de huidige nummer één van de wereld Guram Tushishvili uit Georgië versloeg, toonde hij zich ondanks zijn bronzen plak kritisch over zijn aanpak. Grol zocht in Tel Aviv nog te vaak de aanval, een tactiek die doorgaans averechts werkt tegen mannen die tientallen kilo’s zwaarder zijn.

"Op de WK wordt het belangrijk dat ik niet met mijn hart, maar met mijn verstand ga judoën", benadrukt de drievoudig Europees kampioen nog maar eens. "Ik ben al iets rustiger geworden, maar aanvallen blijft mijn kracht en dat zal nooit helemaal uit mijn systeem gaan. Het levert wel veel meer risico op en daar moet ik voor oppassen. Natuurlijk wil ik graag mensen gooien, maar daar krijg je geen medaille voor."

Volgens Grol, die zelf tussen de 110 en 115 kilo weegt, hoeft hij het fysiek in ieder geval niet af te leggen tegen zijn vaak veel zwaardere tegenstanders. De enige judoka die hij wil ontlopen is achtvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen Teddy Riner. Dat komt goed uit, want de Franse titelverdediger ontbreekt in Baku.

"Op Teddy na is op fysiek vlak niemand sterker dan ik", zegt Grol. "De verhouding tussen kracht en massa is bij mij extreem goed. De heel zware jongens zijn vaak niet de medaillewinnaars en ik heb ook geen angst voor hen. Op fysiek vlak ga ik het namelijk niet verliezen."

Grol hoopt Dennis van der Geest op te volgen

Grol pakte in de categorie tot 100 kilogram al drie zilveren WK-medailles, maar als zwaargewicht op het podium eindigen zou misschien nog wel historischer zijn. De laatste Nederlander die in de zwaarste gewichtsklasse een WK-medaille veroverde was Dennis van der Geest in 2003.

In de jacht op een podiumplek beseft Grol wel dat hij het slim moet spelen. "Ik kan mezelf helemaal leeg judoën tegen iemand van 150 kilo, maar het is belangrijker dat ik slim win en energie spaar. Daar hoort ook bij dat je de scheidsrechter ervan moet overtuigen dat je heel actief op de mat staat."

"Die heel zware jongens zijn toch vaak wat log en lomp en niet heel handig op dat vlak, waardoor ze straffen krijgen. Daar liggen wel veel mogelijkheden. Die tactiek is misschien niet altijd even mooi, maar wel doeltreffend."

Grol verschijnt op woensdag 26 september op de mat in Baku en begint met een wedstrijd tegen Mbagnick Ndiaye uit Senegal. Roy Meyer is de andere Nederlander in de zwaarste gewichtsklasse en hij begint tegen de Tunesiër Faicel Jaballah. De voorronden in de zwaarste gewichtsklasse beginnen om 08.00 uur en het finaleblok gaat om 14.00 uur Nederlandse tijd van start.