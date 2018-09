Woods boekt bij Tour Championship eerste toernooizege in ruim vijf jaar

Woods worstelde jarenlang met blessures en privéperikelen, maar maakte dit seizoen een succesvolle rentree. Alleen een toernooizege ontbrak nog.

Aan die droogte van ruim vijf jaar maakte hij zondag een eind door net als in 1999 en 2007 het Tour Championship, een toernooi aan het eind van het seizoen waaraan alleen de beste dertig golfers van de PGA Tour mogen deelnemen, op zijn naam te schrijven.

De veertienvoudige Major-winnaar, die al met een riante voorsprong aan de slotdag mocht beginnen, eindigde met een totaalscore van 269 slagen, elf onder par. De Amerikaan verwees zijn landgenoten Billy Horschel (-9) en Dustin Johnson (-7) naar de plaatsen twee en drie.

Woods had in augustus 2013 zijn laatste titel gepakt, op het WGC-Bridgestone Invitational. Met in totaal tachtig PGA-titels nadert hij Sam Snead. De in 2002 op 89-jarige leeftijd overleden Amerikaan is nog altijd recordhouder met 82 toernooizeges.