Nederlandse menners pakken teleurstellend zilver op Wereldruiterspelen

De Amerikaanse formatie won voor eigen publiek goud (353,39) en het brons ging naar België (364,09).

Koos de Ronde was in het individuele klassement de beste Nederlander op de vierde plek. Bram Chardon eindigde als negende, zijn vader IJsbrand Chardon belandde op de tiende plek. Het goud was voor de Australiër Boyd Exell.

Sinds 2008 won Nederland alle internationale landenkampioenschappen bij de vierspannen. Bondscoach De Ruijter was dan ook zichtbaar teleurgesteld met de tweede plek.

"Als je gewend bent dat je goud wint, dan is het moeilijk om zilver te accepteren. Maar als je een goede winnaar bent, moet je ook een goede verliezer zijn en dat zijn we. Het doet wat pijn, maar we komen wel terug."