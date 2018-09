Vos begint wereldbekerseizoen veldrijden met zege, Aerts klopt Van Aert

Vos, zevenvoudig wereldkampioene in deze discipline, was op het heuvelachtige parcours de Amerikaanse Ellen Noble te snel af. Vos zegevierde met een voorsprong van 4 seconden.

Katerina Nash, in Tsjechië geboren, eindigde op bijna een halve minuut van Vos als derde. Wereldkampioene Sanne Cant uit België moest genoegen nemen met een tiende plaats.

"Het is een droomscenario om op deze manier aan het seizoen te beginnen'', sprak Vos bij Eurosport glunderend. "Het kwam niet vanzelf, maar deze ronde hier ligt mij wel. Ellen Noble reed heel sterk. Ik kon haar tempo nog net volgen. In de slotfase was een kwestie van buigen, maar niet barsten. Ik ben heel blij dat ik heb kunnen winnen. Ik ga er nu eerst even van genieten."

Aerts bovenaan op Belgisch podium

Bij de mannen gaf Aerts zijn landgenoot Van Aert het nakijken. De wereldkampioen gaf een halve minuut toe op de verrassende winnaar. Laurens Sweeck maakte het Belgische podium compleet.

Voor Aerts was het zijn eerste triomf in het wereldbekercircuit. Corné van Kessel was op de zesde plek de beste Nederlander. Hij kwam op ruim een minuut van Aerts binnen.

Mathieu van der Poel, die vorig seizoen met overmacht de wereldbekercyclus won, ontbrak in de Verenigde Staten. De Nederlandse allrounder heeft na een drukke zomer een korte rustpauze ingelast. Hij begint aan zijn seizoen als veldrijder met de Berencross in Meulebeke op 6 oktober.

Van Aert rijdt in shirt zonder sponsoruitingen

Van Aert reed rond in de regenboogtrui van de wereldkampioen, zonder sponsoruitingen, als zogenoemd 'onafhankelijk renner'. Hij verbrak bijna een week geleden zijn contract met Sniper Cycling, het bedrijf achter de ploeg Veranda's Willems-Crelan, uit boosheid over de voorgenomen fusie van zijn werkgever met het Nederlandse Roompot.

Van Aert wist van niks en besloot daarom de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Sniper Cycling ging daarmee niet akkoord en laat de zaak nu door advocaten juridisch toetsen.

De volgende wereldbekerwedstrijd in het veldrijden is komende zaterdag in Iowa City.