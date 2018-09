Judoka Steenhuis: 'WK-medaille ligt in lijn der verwachting'

"Ik heb al vijf Grand Slams en drie EK-medailles op mijn naam staan en vorig jaar heb ik op zeven van de acht toernooien een prijs gepakt. Het ligt dus wel in de lijn der verwachting om nu ook op het WK een keer het podium te halen", zegt de 25-jarige Steenhuis in gesprek met NUsport.

"Dat ik de nummer één van de wereld ben, brengt verder geen extra druk met zich mee. Ik lig al twee jaar op deze koers en weet dat ik de kwaliteiten in huis heb om voor een medaille te gaan. Ik ben niet naar Baku gegaan om weer direct mijn eerste partij te verliezen."

Steenhuis doelt daarmee op de WK van vorig jaar in het Hongaarse Boedapest, waar ze verrassend werd uitgeschakeld in de tweede ronde door de Italiaanse Assunta Galeone.

Die domper kwam boven op eerdere wereldkampioenschappen die niet geweldig verliepen. Zowel in 2014 als 2015 was de derde ronde het eindstation voor Steenhuis, die op de EK’s van 2015 (brons), 2016 (zilver) en 2017 (zilver) wel het podium haalde.

Knieblessure bemoeilijkt voorbereiding op WK

Terugkijken doet ze niet echt meer, maar het is duidelijk dat Steenhuis wil laten zien dat ze ook op het belangrijkste toernooi van een niet-olympisch jaar kan presteren. Een medaille in Baku zou op een mooi moment komen voor de judoka, die dit jaar voor het eerst in haar loopbaan werd geconfronteerd met serieus blessureleed.

Steenhuis pakte in februari zilver op de Grand Slam in Parijs - een van de meest prestigieuze toernooien op de kalender - maar keerde met een pijnlijke knie terug in Nederland. Niet veel later lag ze op de operatietafel. "Het was pas de eerste keer dat ik onder het mes moest en dat is best wel uniek voor een judoka van mijn leeftijd", zegt Steenhuis, die ondanks haar afwezigheid van enkele maanden vooral opgelucht was.

"Eerst dachten ze dat de voorste kruisband was afgescheurd, maar die bleek gelukkig nog heel. Toch was het revalidatieproces in het begin wel moeilijk. Ik dacht dat ik na twee weken weer zonder krukken kon lopen, maar ik bleef mijn knie toch wat langer voelen dan gedacht. Nu gaat het weer goed en ben ik fit."

In augustus maakte Steenhuis haar rentree bij de Grand Prix in Boedapest, waar ze met een derde plek liet zien ook zonder veel wedstrijdritme het podium te kunnen halen. "Ik richtte me daar niet op het resultaat, het was vooral handig om te kijken hoe mijn knie zich zou houden", zegt de geboren Brabantse.

"In totaal heb ik vijf weken gehad om de puntjes op de i te zetten voor de WK. Ik had misschien nog meer kunnen trainen, maar ik voel me gewoon sterk en zit aardig dicht bij mijn topniveau. In deze vorm kan ik zeker voor de medailles gaan."

Strijd met Verkerk om olympisch ticket

Op de WK in Baku wordt niet alleen eremetaal verdeeld, maar er zijn ook aardig wat punten te verdienen voor de olympische kwalificatie. Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro kreeg Marhinde Verkerk de voorkeur boven Steenhuis, tot grote teleurstelling van laatstgenoemde.

De deceptie van twee jaar geleden betekent niet dat Steenhuis nu al extra vroeg bezig is met dat ene olympische ticket in de categorie tot 78 kilogram.

"Het heeft geen zin om me nu al te focussen op de Spelen, ik richt me nu liever op mijn eigen ontwikkeling", aldus Steenhuis, die ook minder dan voorheen bezig is met de tweestrijd met concurrent Verkerk.

"In het verleden heb ik daar wel energie in gestopt. Ik beet me echt vast in die strijd en dat bracht me positieve strijdlust, maar nu moet ik vooral de focus op mezelf houden. Als ik het uiterste uit mezelf weet te halen, moet het ticket voor Tokio wel komen."

De WK judo in Baku duurt nog tot en met donderdag. Steenhuis komt, net als Verkerk, op dinsdag in actie in de categorie tot 78 kilogram. De voorronden beginnen om 8.00 uur en het finaleblok staat vanaf 14.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma.