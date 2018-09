Van Gerwen uitgeschakeld in halve finale Champions League of Darts

Wright greep ondanks zijn knappe zege op Van Gerwen naast de titel. Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, die in de halve finale titelverdediger Mensur Suljovic had uitgeschakeld, versloeg zijn landgenoot in een compleet Schotse eindstrijd met 11-4 en verdiende met die toernooizege ruim 110.000 euro.

Van Gerwen ging zondagmiddag in zijn laatste groepswedstrijd al nipt met 10-9 onderuit tegen Anderson. Omdat de Nederlander zaterdag Dave Chisnall (10-2) en Daryl Gurney (10-7) had verslagen, wist hij desondanks de halve finale te bereiken.

Het prestigieuze toernooi, dat de afgelopen twee jaar in de Motorpoint Arena in Cardiff werd gespeeld, ontbreekt nog altijd op de erelijst van 'Mighty Mike'. Vorig jaar sneuvelde hij in de groepsfase, het jaar ervoor werd hij in de finale verslagen door Phil Taylor.

Van Gerwen geeft voorsprong uit handen

Van Gerwen ging in de halve finale nog wel voortvarend van start, maar een 5-2-voorsprong tegen Wright verdween als sneeuw voor de zon. Ook nadat hij met 8-5 aan de leiding was gekomen, wist de wereldkampioen van 2014 en 2017 niet door te drukken. Wright won vijf van de volgende zes legs en stelde vervolgens met zijn eerste matchdart de overwinning veilig.

De Champions League of Darts, waaraan alleen de top acht van de Order of Merit meedoet, staat pas voor de derde keer op de kalender. De gestopte dartslegende Taylor schreef in 2016 de eerste editie op zijn naam en vorig jaar was Suljovic de sterkste.