Uitgeschakelde volleyballers sluiten WK af met verlies tegen Italië

De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen eindigt in de tweede poulefase als derde in groep E, met veertien punten uit acht wedstrijden.

Alleen de nummers één van de vier groepen en de twee beste nummers twee plaatsen zich voor de Final Six, waarin gespeeld zal worden om een plek in de halve finales. De finale van het WK wordt volgende week zondag gespeeld.

Nederland overleefde de eerste ronde op het WK glansrijk, onder meer door verrassende overwinningen op Frankrijk en Brazilië. In de tweede poulefase bleek Rusland echter met 3-0 veel te sterk, al herstelde Oranje zich zaterdag met een overtuigende 3-1-zege op Finland.

Oranje voor laatste duel al uitgeschakeld

Om kans te houden op een plaats bij de top zes moest Oranje zondag winnen van Italië én was de hulp van Finland noodzakelijk. Europees kampioen Rusland liet zich echter niet verrassen en won simpel met 3-0 (25-17, 25-19, 25-22).

De wedstrijd tegen het gastland was daardoor alleen nog voor de eer, maar hoewel Italië aantrad met een B-selectie, bleek een overwinning te hoog gegrepen. In de eerste set en derde set, met twee gemiste setpoints, was Oranje meer dan gelijkwaardig aan Italië. Het gastland was op de beslissende momenten echter net wat beter en slimmer.

"We hebben bij dit WK een ongelooflijke stap gezet'', concludeerde bondscoach Vermeulen bij Ziggo Sport voldaan. "We begonnen als nummer 25 van de wereldranglijst aan dit toernooi. We zijn nu als negende geëindigd, geloof ik. We worden zowel nationaal als internationaal weer voor vol aangezien."

De Nederlandse volleyballers deden voor het eerst sinds 2002 weer mee aan een mondiale eindronde. Ook zestien jaar geleden strandde de olympisch kampioen van 1996 in de tweede ronde.