Huilende Franssen had voorspellende droom over brons op WK judo

"Dit is echt bizar", zei ze huilend bij de NOS. "Ik droomde de laatste dagen veel over de WK, over hoe het ging lopen. Ik vertelde gisteren nog aan Marhinde Verkerk dat ik droomde dat ik brons ging winnen na winst op Trajdos. Dat het dan ook echt gebeurt, is zo onwerkelijk."

Franssen verloor het zicht op een gouden of zilveren plak eerder op de dag door een nederlaag in de kwartfinale tegen de Japanse Miku Tashiro. Na een zege in de herkansing tegen de Oostenrijkse Kathrin Unterwurzacher mocht ze alsnog strijden om het brons en die kans greep ze met beide handen aan.

Nadat ze Trajdos in de golden score met een waza-ari versloeg, liet Franssen haar tranen de vrije loop. "Ik ben zo blij dat ik eindelijk met een medaille naar huis kan komen, in plaats van met een vijfde of een zevende plek."

'Dit geeft zelfvertrouwen richting Olympische Spelen'

De aanloop van Franssen richting de WK was verre van ideaal. Ze werd begin vorig jaar uit de nationale judoploeg gezet, omdat ze niet bereid was fulltime op Papendal te trainen. Via de rechter wist de beste Nederlandse judoka in de klasse tot 63 kilogram af te dwingen dat ze weer aan internationale toernooien mocht deelnemen.

"Deze medaille is een bekroning op alle jaren", vond Franssen, die nooit eerder eremetaal pakte op een groot toernooi. "Ik heb er heel erg van genoten. Mentaal moest het goed zijn en dat was vandaag zo."

"Het is nog niet perfect, het kan zo veel beter, maar ik ben blij dat ik het waar heb kunnen maken en duidelijk op de goede weg ben. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Dit geeft ook enorm veel zelfvertrouwen richting de Olympische Spelen over twee jaar in Tokio."

Het brons van Franssen is de eerste medaille van de Nederlandse ploeg in Azerbeidzjan. De WK judo duurt nog tot en met donderdag.