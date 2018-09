Márquez wint MotoGP-race Aragón, geen punten Bendsneyder in Moto2

Met zijn zege verstevigde Márquez de leiding in de WK-stand, met nog vijf races te gaan. De Spanjaard van Honda bleef voor eigen publiek zijn Italiaanse concurrent Andrea Dovizioso voor en boekte zo zijn zesde van het seizoen.

Dovizioso, die rijdt op een Ducati, vertrok van de tweede startplek. Zijn teamgenoot Jorge Lorenzo had bij de kwalificaties poleposition veroverd, maar de Spanjaard lag na de eerste bocht al uit de wedstrijd. Hij maakte een stuurfout, vloog van zijn motor en hield daar een ontwrichte grote teen aan over.

Wat restte was een duel tussen de twee beste coureurs van het moment. Dovizioso lag lang op kop maar drie ronden voor het einde nam Márquez definitief de leiding over en stond die niet meer af. De viervoudig wereldkampioen mocht daardoor vijf punten optellen bij zijn voorsprong op Dovizioso. Het gat is nu 72 punten, 246 om 174.

Bendsneyder eindigt als 25e

Eerder op de dag eindigde Bendsneyder als 25e bij de Moto2-race. De overwinning in Aragón ging naar de Zuid-Afrikaan Brad Binder van Red-Bull-KTM, die WK-leider Francesco Bagnaia voorbleef. De Italiaan Lorenzo Baldassarri eindigde als derde.

De voorsprong van leider Bagnaia op zijn Portugese achtervolger Miguel Oliveira, die in Aragón zevende werd, is negentien punten. Binder is op grote afstand de nummer drie.

Het is het eerste seizoen van de negentienjarige Bendsneyder in de Moto2, na twee jaar in de Moto3. Zijn beste resultaat dit jaar is een zestiende plek, behaald in bij zowel de GP van Spanje als die van Frankijk.