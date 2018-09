Joshua blij dat hij tegen Povetkin weer op knock-out kon winnen

"Ik heb gelukkig mijn 'knock-out streak' weer terug", aldus de 28-jarige Engelsman na de wedstrijd op Wembley. Door zijn overwinning verdedigde Joshua met succes de wereldtitels in het zwaargewicht van de mondiale bonden WBA, IBF, WBO en IBO.

Joshua maakte met een linkerhoek gevolgd door een rechtse directe in de zevende ronde op overtuigende wijze een einde aan de partij. Het was voor Joshua zijn 22e overwinning in zijn profloopbaan en zijn 21e op knock-out.

"Povetkin was een erg moeilijke tegenstander. Hij bewees dat met zijn goede linker en sterke tegenaanvallen", zei Joshua. "Ik stond in de ring om plezier te hebben en heb alles gegeven. Ik wist dat hij sterk is bij zijn hoofd, maar zwak bij zijn lichaam. Daarom heb ik veel afgewisseld."

De Engelsman zei dat de wedstrijd langer had kunnen duren. "Het had ook negen of twaalf ronden kunnen duren voordat ik hem knock-out had, maar uiteindelijk ging het alleen om de winst. Dat is gelukt."

Joshua vecht in april waarschijnlijk tegen Wilder

Joshua keert 13 april terug in de ring op Wembley, maar zijn tegenstander is officieel nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk wordt het de Amerikaan Deontay Wilder, met als inzet de wereldtitels van alle belangrijke professionele boksbonden (IBF, WBA, IBO, WBO en WBC).

"De sport gaat om wat de fans willen. We zullen een enquête starten om te kijken welke tegenstander de fans op 13 april willen zien", zei Joshua in een eerste reactie na het gevecht. "Mijn eerste keuze is Wilder."