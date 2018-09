Franssen verliest in kwartfinales WK judo, De Wit snel uitgeschakeld

Franssen kwam in de houdgreep terecht en moest aftikken. Later op zondag mag de 28-jarige Venlose proberen om via de herkansingen een bronzen plak te bemachtigen.

De Oostenrijkse Kathrin Unterwurzacher is daarin haar eerste tegenstandster. Zij staat tiende op de wereldranking, drie plaatsen lager dan Franssen.

Franssen wist eerder op de dag de Russische Ekaterina Valkova en Baldorj Munchunchimeg uit Mongolië te verslaan. Ze deed dat beide keren met waza-ari.

In dezelfde gewichtsklasse moest Sanne Vermeer in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de als achtste geplaatste Australische Katharina Haecker. De debutante in de categorie tot 63 kilogram verloor op waza-ari.

Frank de Wit verrassend uitgeschakeld

Voor Frank de Wit liepen de wereldkampioenschappen op een enorme teleurstelling uit. De nummer twee van de wereldranglijst in de klasse tot 81 kilogram liet zich al tijdens zijn eerste optreden in Baku verrassen door Medickson Del Orbe Cortorreal uit de Dominicaanse Republiek.

De Wit gold als een van de Nederlandse kanshebbers voor eremetaal in Baku.