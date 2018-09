Franssen pakt met brons eerste Nederlandse medaille bij WK judo

Trajdos, die op de wereldranglijst één plaatsje hoger staat, leek door twee straffen voor Franssen op weg naar de zege. In de golden score pakte de Nederlandse op waza-ari alsnog de zege.

De 28-jarige Franssen verloor het uitzicht op een gouden of zilveren plak eerder op de dag door haar nederlaag in de kwartfinale tegen Miku Tashiro. In de herkansing rekende ze op weg naar de strijd om het brons eveneens op waza-ari al af met de Oostenrijkse Kathrin Unterwurzacher.

Franssen opende de wereldtitelstrijd met een overtuigende zege op Munchunchimeg Baldorj uit Mongolië (ippon). Daarna versloeg ze de Russische Ekaterina Valkova op waza-ari.

In dezelfde gewichtsklasse moest Sanne Vermeer eerder op de dag in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de als achtste geplaatste Australische Katharina Haecker. De debutante in de categorie tot 63 kilogram verloor op waza-ari.

Frank de Wit verrassend uitgeschakeld

Voor Frank de Wit liepen de wereldkampioenschappen op een enorme teleurstelling uit. De nummer twee van de wereldranglijst in de klasse tot 81 kilogram liet zich al tijdens zijn eerste optreden in Baku verrassen door Medickson Del Orbe Cortorreal uit de Dominicaanse Republiek.

De medaille van Franssen is wel een stap richting de doelstelling van bondscoach Maarten Arens, die in ieder geval twee keer eremetaal wil met de Nederlandse ploeg.

De WK judo duurt nog tot en met donderdag. Namens Nederland komen Sanne van Dijke, Hilde Jager, Noël van 't End, Jesper Smink, Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk, Michael Korrel, Henk Grol en Roy Meyer nog in actie.