Bokser Joshua verdedigt wereldtitels na knock-out tegen Povetkin

Joshua hield door zijn zege de kampioensgordels van de mondiale bonden WBA, IBF, WBO en IBO in bezit.

Na een ietwat stroef begin waarin hij nog een aantal rake klappen moest incasseren, maakte Joshua in de zevende van de in totaal twaalf rondes op overtuigende wijze een einde aan de partij.

Joshua deelde een uppercut uit aan Povetkin, die daar dusdanig van slag was dat hij luttele seconden later helemaal van de kaart was en de scheidsrechter zich in twee instanties genoodzaakt voelde om het gevecht te stoppen.

Joshua zegevierde tot nu toe in al zijn 22 profduels

'AJ' zegevierde tot nu toe in al zijn 22 profduels, waarvan maar liefst 21 op knock-out. Alleen in zijn vorige wedstrijd tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker lukte hem dat niet en werd hij door de jury aangewezen als winnaar.

Povetkin behaalde in 2004 goud bij de Olympische Spelen van Athene in het superzwaargewicht, Joshua deed dat bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Joshua neemt het nu hoogstwaarschijnlijk op 13 april 2019 op tegen de Amerikaan Deontay Wilder, met als inzet de wereldtitels van alle belangrijke professionele boksbonden (IBF, WBA, IBO, WBO en WBC).

De in Watford geboren Joshua vocht in april 2017 voor de eerste keer op Wembley. Hij was toen eveneens op knock-out te sterk voor de Oekraïner Wladimir Klitschko, waarmee hij de IBO-, WBA- en IBF-gordels veiligstelde.