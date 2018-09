Basketballers Donar door fraaie comeback naar tweede voorronde CL

Donar verloor donderdag in de hoofdstad van Kosovo met 84-64 van Z-Mobile Prishtina en stond daardoor zaterdag in het eigen MartiniPlaza voor de heel lastige opgave om een verschil van twintig punten weg te werken. Dat lukte door een 80-55-thuiszege.

De Groningers hadden de ruime overwinning vooral te danken aan een ijzersterk eerste kwart. De thuisploeg stond na de eerste tien minuten al zestien punten voor (30-14). Bij rust was het benodigde gat van twintig punten al geslagen (45-24).

In de tweede helft hield Prishtina de achterstand lang op minder dan twintig punten, maar in de slotfase ging Donar weer beter verdedigen en maakte de ploeg de fraaie comeback compleet. Routinier Jason Dourisseau was de topscorer van de thuisploeg met vijftien punten.

De ploeg van coach Erik Braal neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen het Zwitserse Fribourg Olympic. De thuiswedstrijd is aanstaande dinsdag en de uitwedstrijd drie dagen later. Voor een plek in het hoofdtoernooi moet de club uit Groningen drie voorrondes overleven.

Donar strandde vorig jaar pas in de derde en laatste voorronde van de Champions League tegen de Spaanse ploeg Movistar Estudiantes (145-153 over twee duels). De zevenvoudig landskampioen maakte vervolgens indruk door de halve finales te halen van de FIBA Europe Cup, het vierde niveau in het Europese basketbal.