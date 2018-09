Oltmans vertrekt al na half jaar als hockeycoach van Pakistan

De voormalig bondscoach van Oranje tekende in maart nog een contract voor 2,5 jaar in Pakistan. Zijn doel was om met het land de Olympische Spelen van 2020 te bereiken.

Aan die missie is nu een einde gekomen. "Ik voel dat de omstandigheden op dit moment geen omgeving creëren waarin we het beste uit het team kunnen halen", schrijft Oltmans zaterdag in zijn ontslagbrief.

De ervaren coach stelt volgens lokale media verder dat de Pakistaanse bond PHF in zijn ogen niet bij machte is om de vereiste verandering door te voeren.

Tweede termijn vroegtijdig ten einde

Oltmans was bezig aan zijn tweede termijn in Pakistan. Bij de Spelen van 2004 eindigde de ploeg onder zijn leiding als vijfde.

Oltmans, die als bondscoach van Oranje in 1996 olympisch goud veroverde en twee jaar later in eigen land ook de wereldtitel pakte, werkte de voorbije jaren in India, eerst als prestatiemanager en daarna als bondscoach. Hij werd er in september vorig jaar ontslagen.

Hij zou op het WK, dat dit jaar in november en december in India wordt gehouden, onder meer zijn oude ploeg Nederland treffen. Dat weerzien gaat nu niet door.

Pakistan is met vier wereldtitels recordhouder. De Aziaten trokken bij de eerste editie in 1971 en ook in 1978, 1982 en 1994 aan het langste eind. Vier jaar geleden ontbrak de drievoudig olympisch kampioen op het WK.