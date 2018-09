Volleyballers houden hoop op Final Six WK levend door zege op Finland

Nederland, dat de tweede groepsfase vrijdag begon met een kansloze 3-0-nederlaag tegen Rusland, stijgt in ieder geval voor even naar de tweede plek in groep E.

De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen heeft veertien punten, één meer dan de nummer drie Rusland. De onbereikbare koploper Italië heeft achttien punten, Finland staat laatste met zes punten. Later op zaterdag nemen de Italianen het nog op tegen Rusland. Voor Oranje is het te hopen dat Italië die partij wint.

De nummers één van de vier groepen en de twee beste nummers twee plaatsen zich voor de Final Six, waarin gespeeld zal worden om een plek in de halve finales.

Nederland zal in ieder geval zondag moeten stunten tegen Italië om kans te maken op de volgende ronde. Het duel met het nog ongeslagen gastland begint om 21.15 uur.

Vermeulen voert drie wijzigingen door in zijn basis

Vermeulen begon tegen de op papier zwakste ploeg in groep E met Daan van Haarlem, Thijs ter Horst, Jasper Diefenbach, Gijs Jorna, Nimir Abdelaziz, Thomas Koelewijn en libero Dirk Sparidans.

Maarten van Garderen, Tim Smit en Michael Parkinson stonden tegen Rusland nog in de basis, maar startten zaterdag op de bank ten faveure van Diefenbach, Jorna en Koelewijn.

Nederland kende een goede start in het eerste WK-duel met Finland sinds 1962. De ploeg sloeg halverwege de eerste set een gat van vijf punten en liep simpel uit naar een 1-0-voorsprong in sets.

Oranje leek in eerste instantie door te zetten in set twee, maar raakte het initiatief opeens kwijt aan de Finnen, die op de wereldranglijst zeven plaatsen hoger staan dan Oranje (18 om 25). De formatie van bondscoach Tuomas Sammelvuo gaf een voorsprong van vijf punten niet uit handen en kwam op gelijke hoogte (23-25).

Vanaf set drie was Nederland weer bij de les onder leiding van Abdelaziz, die met 22 punten wederom topscorer was. Oranje stond al snel met 12-6 voor en gaf de Finnen geen kans (25-16). In de vierde set was het verzet van Finland gebroken en kon Nederland alweer zijn vijfde zege van dit WK bijschrijven.