Van Gerwen dicht bij halve finales Champions League of Darts

Van Gerwen maakte met name tegen Chisnall de nodige indruk door een gemiddelde van 111,23 punten per drie pijlen en een dubbelpercentage van 83,33 te gooien.

De Brabander had het tegen Gurney een stuk lastiger. Hij liet hem van 5-0 terugkomen tot 5-4, maar was daarna wel weer gewoon bij de les.

Van Gerwen is dankzij de zeges op Chisnall en Gurney nagenoeg verzekerd van een plek in de halve finales, maar dat is pas zondag na de derde en laatste groepswedstrijden helemaal duidelijk.

Van Gerwen gaat aan kop in groep A met vier punten, gevolgd door Gurney en de Schot Gary Anderson met beiden twee punten en Chisnall met nul punten.

Suljovic leidt in groep B

De Oostenrijkse titelverdediger Mensur Suljovic leidt in groep B met vier punten, gevolgd door de Schot Peter Wright en de Engelsman Rob Cross met beiden twee punten en de Australiër Simon Whitlock met nul punten.

De laatste groepswedstrijden (Van Gerwen-Anderson, Gurney-Chisnall, Suljovic-Whitlock en Wright-Cross) worden zondagmiddag afgewerkt, waarna zondagavond de halve finales en de finale op het programma staan.

De nummers één en twee van beide groepen plaatsen zich voor de halve finales. De nummer één van groep A speelt daarin tegen de nummer twee van groep B en de nummer twee van groep A tegen de nummer één van groep B.

De Champions League of Darts, waaraan de top acht van de Order of Merit meedoet, is pas toe aan zijn derde editie. De gestopte Engelsman Phil Taylor schreef in 2016 de eerste editie op zijn naam en Suljovic vorig jaar dus de tweede.

Het prestigieuze toernooi wordt voor het eerst in het Brighton Centre in Brighton gehouden, nadat de afgelopen twee jaar de Motorpoint Arena in Cardiff het decor was.