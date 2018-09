Valentino Rossi gelaten na slechtste kwalificatie in twaalf jaar

De 39-jarige Rossi kwam op het circuit van Motorland Aragón niet verder dan een tijd van 1.48,627. Daarmee was hij bijna twee seconden langzamer dan de Spanjaard Jorge Lorenzo, die met 1.46,881 poleposition veroverde.

Rossi kende al geen goede voorbereiding op de kwalificatie, want hij viel zaterdagochtend in de derde vrije training.

"We hebben de motor voor de vierde vrije training en de kwalificatie helemaal opnieuw afgesteld, maar ik ben er nu van overtuigd dat het niet uitmaakt wat we veranderen", zei de Yamama-coureur. "Onze problemen blijven hetzelfde, het gevoel met de motor is en blijft slecht. En de snelheid verbetert ook niet."

"Veel meer is er niet te zeggen. We gaan de motor voor zondag wederom helemaal opnieuw afstellen en misschien kunnen we het dan beter doen in de race. Ik wil wat punten pakken en zo mijn derde plek in de WK-stand verdedigen, dat is mijn doel."

Rossi, die door een gridstraf voor Franco Morbidelli als zeventiende zal starten, staat op zeventig punten van WK-leider Marc Márquez derde in de WK-stand. Zijn voorsprong op de nummer vier Lorenzo is 21 punten. De GP van Aragón is de dertiende van in totaal achttien races dit seizoen.

Márquez start ook van voorste startrij

Lorenzo was zaterdag in de kwalificatie 0,014 seconde sneller dan zijn Italiaanse teamgenoot bij Ducati Andrea Dovizioso. Regerend wereldkampioen Márquez zette zijn Honda ook op de voorste startrij neer. De Spanjaard noteerde met 1.46,960 de derde tijd.

Márquez heeft in de WK-stand al 67 punten voorsprong op Dovizioso, zijn eerste belager.

In de Moto2 kwam Bo Bendsneyder niet verder dan de 26e tijd in de kwalificatie. Met 1.54,720 was de negentienjarige Rotterdammer, die komend seizoen voor het Nederlandse team van Roelof Waninge gaat rijden, ruim anderhalve seconde langzamer dan Brad Binder.

De Zuid-Afrikaan veroverde poleposition met 1.53,149. De top zes zat binnen amper twee tiende van een seconde van elkaar. De Italiaan Francesco Bagnaia, leider in het WK, kwalificeerde zich als vijfde.

De Moto2-race start zondag om 12.20 uur, terwijl de MotoGP-coureurs om 14.00 uur beginnen aan hun GP.