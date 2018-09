Atletencommissie IOC steunt opheffen schorsing RUSADA

Voormalig topzwemster en voorzitter van de atletencommissie Kirsty Coventry denkt dat het besluit voor meer transparantie zal zorgen, omdat er meer getest gaat worden.

Coventry, tweevoudig winnaar van olympisch goud en tegenwoordig sportminister in haar vaderland Zimbabwe, vindt dat ze met de atletencommissie alle 'schone' atleten moet beschermen.

"Een algemene straf is niet eerlijk voor hen die zonder doping sporten. Al is er maar één schone Russische atleet, dan nog heeft die het recht beschermd te worden. Het is niet juist er vanuit te gaan dat alle Russische sporters bedriegers zijn", aldus Coventry.

Het WADA kreeg veel kritiek ha het opheffen van de schorsing van het RUSADA. De Nederlandse Dopingautoriteit vindt het besluit onbegrijpelijk en de atletencommissie van de IAAF noemt het "een grote fout".

'Opheffen schorsing is stap terug'

Svein Arne Hansen, de voorzitter van de Europese atletiekbond, sprak zaterdag ook zijn onvrede uit over het besluit van het WADA.

"De beslissing is waarschijnlijk bedoeld als een stap vooruit, maar het is juist een stap terug", aldus Hansen. "Het zorgt voor onduidelijkheid over het handhaven van de regels in de mondiale sportwereld op een moment dat sterk leiderschap juist gewenst is."

Volgens de 72-jarige Noor is de atletencommissie van zijn bond eveneens ontstemd over het opheffen van de schorsing van RUSADA. Hansen staat achter en is trots op het besluit van de internationale atletiekbond IAAF om de schorsing van Russische atleten voorlopig te handhaven.