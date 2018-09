Gevecht tussen Fury en Wilder om wereldtitel vindt plaats op 1 december

De 32-jarige wereldkampioen Wilder en de twee jaar jongere Fury bereikten in augustus al een akkoord over een titelgevecht, maar de datum was nog onbekend. Het duel wordt waarschijnlijk in de Verenigde Staten gehouden.

Fury maakte begin juni zijn rentree nadat hij jarenlang niet in actie was gekomen. De dertigjarige Engelsman werd na het gewonnen wereldtitelgevecht met Vladimir Klitschko in 2015 betrapt op doping en raakte daarna zijn titels kwijt.

De flamboyante zwaargewicht, die de laatste jaren kampte met een alcohol- en drugsverslaving, luisterde zijn rentree enkele maanden geleden op met een overwinning op de Albanees Sefer Seferi. In augustus was hij ook te sterk voor de Italiaan Francesco Paineta.

Fury is vastbesloten om Wilder, die de wereldtitel bij profbond WBC al sinds januari 2015 in handen heeft, te verslaan. "Ik weet dat je een grote mond hebt en ongeslagen bent, maar je wil niet zo graag winnen als ik. Ik zal je blijven aanvallen totdat je opgeeft, dat is een belofte", schrijft Fury op sociale media.

Zwaargewicht Anthony Joshua verdedigt zaterdag zijn kampioensgordels bij profbonden WBA, IBF, WBO én IBO. De 28-jarige Engelsman vecht op Wembley tegen de Rus Alexander Povetkin.