Promotor Hearn: 'Joshua moet slim en meedogenloos zijn tegen Povetkin'

"Tegen Povetkin moet je niet roekeloos voor de dag komen", waarschuwt de 39-jarige Hearn in gesprek met Sky Sports. "Anders ben je een idioot. We moeten een beetje meer meedogenloosheid zien van Joshua, maar hij moet ook slim blijven."

Voor de 28-jarige Joshua staat er zaterdag in Londen een hoop op het spel, want de Engelsman verdedigt zijn kampioensgordels van de mondiale bonden WBA, IBF, WBO én IBO.

Hearn denkt dat er genoeg kansen liggen voor de wereldkampioen. "Joshua is in de loop der jaren slimmer geworden en is steeds moeilijker te verslaan. Hij kan eigenlijk alles, daarom is hij de beste bokser in het zwaargewicht."

De laatste keer dat Joshua in de ring stond was eind maart, toen hij in het Principality Stadium in Cardiff tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker zijn wereldtitels bij de IBF, WBA en IBO verdedigde.

'Povetkin minstens zo goed als Klitschko'

In april 2017 stond hij voor de eerste en tot dusver enige keer op Wembley en toen was Joshua te sterk voor de Oekraïner Wladimir Klitschko.

Vadim Kornilov, die deel uitmaakt van het promotieteam van Povetkin, denkt dat de Rus van hetzelfde niveau is. "Dit is de eerste keer sinds het gevecht met Klitschko dat Joshua iemand tegenkomt die minstens net zo goed is."

"Zijn duel met Povetkin zal ook lijken op de strijd die Joshua met Klitschko voerde. Joshua wordt alleen maar beter, maar Povetkin heeft meer ervaring. Het zijn allebei geweldige boksers."

Als Joshua wint van Povetkin, neemt hij het waarschijnlijk op 13 april 2019 op tegen de Amerikaan Deontay Wilder, met de wereldtitels van alle belangrijke professionele boksbonden als inzet.