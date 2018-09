Vermeulen: 'Er was geen beginnen aan voor volleyballers tegen Rusland'

"Rusland zette ons in de eerste set ongelooflijk onder druk met hun service. Volkov stond ze echt weg te serveren. Ik heb nog geprobeerd de betere passers in het veld te krijgen, maar er was geen beginnen aan", zei Vermeulen na afloop van de confrontatie in Milaan voor de camera van Ziggo Sport.

"Ik denk dat we wel momenten hadden dat we even iets konden doen en dat het publiek ook echt achter ons wilde staan, maar zij waren simpelweg te goed vandaag."

Nederland maakte het de nummer vier van de wereldranglijst en misschien wel de topfavoriet voor de wereldtitel eigenlijk alleen in de derde set moeilijk, maar een vroege voorsprong kon niet worden vastgehouden.

"We kregen het niet los. Niet op emotie en niet op spel. We hebben ons eigen niveau niet gehaald. We moeten onszelf verwijten dat we niet de juiste energie hebben kunnen brengen en dat we niet collectief zijn gaan vechten. Dat was natuurlijk wel onze intentie, maar dat zat er niet in. Zij waren gewoon de beste. Dat moet je ook gewoon toegeven", aldus Vermeulen.

Nederland treft verder nog Finland en Italië

Nederland neemt het verder in de tweede ronde nog op tegen achtereenvolgens Finland (zaterdag) en Italië (zondag) en heeft dus twee goede resultaten nodig om zich te plaatsen voor de 'Final Six', waarin wordt gestreden om de plekken in de halve finales.

"We gaan ons vanavond al volop voorbereiden op Finland. We moeten goed de beelden van deze wedstrijd terugkijken. We kunnen nog gewoon de volgende ronde bereiken, maar ook nog bij de top acht van de wereld zitten. Dat zijn redenen om heel hard door te gaan", besloot Vermeulen.

Nederland haalde de tweede groepsfase dankzij een ijzersterk optreden in de eerste ronde, waarin onder meer verrassend werd gewonnen van olympisch kampioen Brazilië en Europees kampioen Frankrijk.

Oranje deed in 2002 voor de laatste keer mee aan het WK en strandde toen onder leiding van Bert Goedkoop in de tweede ronde van het mondiale eindtoernooi in Argentinië.