Volleyballers in tweede groepsfase WK ten onder tegen Rusland

De 'Lange Mannen' kregen in Milaan weinig kansen tegen het ijzersterke Rusland, dat de huidige nummer vier van de wereld is: 17-25, 16-25 en 21-25.

Oranje kon steevast aan het begin van set bijblijven, waarna de Russen steeds puntje voor puntje uitliepen. Alleen in de derde set had Nederland kansen, maar de Russen waren op tijd bij de les en sleepten zo de partij binnen.

De equipe van bondscoach Gido Vermeulen bereikte de tweede groepsfase dankzij een ijzersterk optreden in de eerste ronde, waarin onder meer verrassend werd gewonnen van Frankrijk en Brazilië. De punten die daarin zijn verdiend, zijn meegenomen naar de tweede fase.

Oranje nog tegen Finland en Italië

Nederland speelt in de tweede groepsfase ook nog tegen Finland, dat zaterdag de volgende opponent is, en Italië. Het gastland, dat nog ongeslagen is, is zondag de laatste tegenstander in de groep.

De winnaars van de vier poules plaatsen zich samen met de twee beste nummers twee voor de 'Final Six'. Daarin wordt gestreden om de plekken in de halve finales.

De ploeg van Vermeulen is al in de doelstelling geslaagd. Vooraf was de ambitie uitgesproken om minimaal de tweede ronde te halen. Door de goede resultaten heeft Oranje nog zicht op en plek bij de 'Final Six', al mag dan niet meer worden verloren.

De Nederlandse volleyballers deden in 2002 voor de laatste keer mee aan het WK. Oranje strandde zestien jaar geleden in de tweede ronde. In 2014 kroonde Polen zich in eigen land tot wereldkampioen.