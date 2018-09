Engelse golfer Fisher schrijft historie met ronde van 59 slagen

De dertigjarige Fisher legde de tweede ronde van het toernooi op de baan in Vilamoura af in 59 slagen. "Het was een geweldige dag", jubelde de Engelsman.

De nummer 287 van de wereldranglijst verbaasde iedereen. Fisher sloeg liefst tien birdies en produceerde ook nog een eagle op de vijfde hole. Met twaalf onder par schreef hij golfgeschiedenis.

Bijna was hij zelfs op 58 slagen uitgekomen, maar zijn putt vanaf zo'n 8 meter op de laatste baan rolde net langs de hole. De tweede poging was wel raak.

De golfer uit Londen had een dag eerder in zijn openingsronde precies het baangemiddelde van 71 slagen gevolgd. Hij zette toen drie birdies tegenover drie bogeys.

Furyk enige golfer met ronde van 58

Fisher is niet de eerste golfer ooit die een ronde onder de zestig slagen loopt. Op de Amerikaanse PGA Tour is het namelijk al vaker gebeurd.

Al Geiberger was in 1977 de eerste die erin slaagde. Hij deed dat tijdens de Memphis Classic. Sindsdien lukte het ruim een handvol golfers om zijn voorbeeld te volgen.

Jim Furyk is nog altijd recordhouder. De Amerikaanse Ryder Cup-captain leverde in 2016 tijdens het Travelers Championship een scorekaart met daarop 58 slagen in. Hij is de enige golfer ooit die dat lukte.