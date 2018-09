Tour-winnaar Wiggins staakt poging om olympisch roeier te worden

"Ik doe geen poging meer om me te plaatsen voor de Olympische Spelen, omdat ik simpelweg te druk ben met andere dingen", zei Wiggins (38) vrijdag in zijn podcast The Bradley Wiggins Show.

"Als je wilt roeien op de Olympische Spelen, moet je driemaal per dag trainen. Ik train nu maar één keer per dag, dat is niet voldoende om het te gaan halen."

Als baanwielrenner won Wiggins vier gouden olympische medailles. Bovendien pakte hij op de Spelen van Londen in 2012 als wegrenner goud in de tijdrit. In datzelfde jaar schreef hij ook de Tour de France op zijn naam.

In 2016 beëindigde Wiggins zijn wielerloopbaan, waarna hij zich op een carrière als roeier richtte. Daarbij was plaatsing voor de Spelen in Tokio het hoofddoel.

Zijn prestaties bleven echter achter bij die verwachtingen. Op het Brits kampioenschap indoor roeien in december vorig jaar eindigde hij teleurstellend als 21e. Dat kwam deels doordat hij ten onrechte in de veronderstelling was dat een andere roeier een valse start had gemaakt, waardoor Wiggins direct op achterstand lag.

Wiggins weegt inmiddels ruim 100 kilo, waarmee hij 30 kilo zwaarder is dan aan het einde van zijn wielerloopbaan.