McGregor wil 'kleine rat' Nurmagomedov bewusteloos slaan in titelgevecht

Voor de omstreden McGregor is het pas zijn eerste kooigevecht in bijna twee jaar tijd. Zijn laatste gevecht in de UFC dateert van november 2016, toen hij in New York Eddie Alvarez versloeg. Zijn kampioensgordel raakte hij daarna kwijt vanwege inactiviteit.

"Hier ben ik voor teruggekomen, om de mond van deze kleine rat te snoeren en hem op zijn hoofd te slaan, totdat hij bewusteloos raakt", zei een ontketende McGregor op de persconferentie over de dertigjarige Nurmagomedov.

"Ik neem hem apart, pest hem even en ga hem dan helemaal vermorzelen. Ik kijk er echt naar uit om deze man met zijn glazen kaak een ontzettend pak slaag te geven."

Het gevecht tussen de omstreden McGregor en de nog ongeslagen UFC-kampioen Nurmagomedov vormt het hoogtepunt van UFC 229 in de T-Mobile Arena. De verhoudingen tussen de twee stonden al lang voor de persconferentie van vrijdag op scherp.

Begin april misdroeg McGregor zich bij een persevenement van de UFC in New York door een steekwagen door het raam van een touringcar te gooien en een prullenbak te vernielen. Nurmagomedov was een van de inzittenden van de touringcar.

Nurmagomedov niet onder indruk van McGregor

Op de persconferentie van vrijdag ging McGregor, die voor zijn actie een taakstraf kreeg en een schadevergoeding moest betalen, uitgebreid in op dat incident. "Ik heb in de loop der jaren veel mensen gezien die bang wegduiken als ze ergens mee geconfronteerd worden. Nurmagomedov is daar één van."

"Heb je me niet gezien buiten die bus?", schreeuwde de dertigjarige Ier vervolgens richting zijn opponent. "Ik liet direct zien dat ik onbewapend was en alleen mijn handen had om mee te vechten. Je hebt altijd zo'n grote mond, maar in die bus poepte je in je broek. Je verschuilde je achter een groep vrouwen en deed helemaal niets."

Nurmagomedov bleek niet onder de indruk van de woorden van McGregor, die tijdens de persconferentie een fles whiskey opende. "Ik ben hier om deze man in elkaar te slaan, niet om te praten", zei de Rus. "Het wordt een lange avond voor hem. Ik ben van plan hem helemaal moe te maken, want dan geeft hij normaal gesproken altijd op."

McGregor gaat het ondanks zijn grote woorden normaal gesproken zeer lastig krijgen tegen Nurmagomedov, die tot dusver al zijn 26 gevechten won. 'The Notorius' staat zelf op 21 overwinning en 3 nederlagen.