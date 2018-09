Springruiters zakken naar vijfde plek op Wereldruiterspelen

De eerste manche van het tweede parcours leverde in totaal twintig strafpunten op, waardoor Nederland zakte naar de vijfde plaats met 24,35 punten. Zwitserland gaat aan de leiding met 11,64 punten voor de VS en Duitsland.

De beste resultaten voor Nederland kwamen van Harrie Smolders met Don VHP Z N.O.P. A en Marc Houtzager met Sterrehof's Calimero. Beide ruiters maakten één springfout en kregen vier strafpunten.

Frank Schuttert kwam met Chianti's Champion tot twaalf strafpunten en Jur Vrieling noteerde met VDL Glasgow vh Merelsnest NO.P. dertien strafpunten. Dit is het schrapresultaat voor de Nederlandse ploeg.

'Ik had het anders verwacht en meer gehoopt'

Bondscoach Rob Ehrens was licht teleurgesteld na de tweede dag. ''Ik had het anders verwacht en meer gehoopt", zei hij. ''Maar ja, dit is de realiteit en dat is de sport." Oranje is de titelverdediger bij de landenwedstrijd. Na de eerste proef, een op tijd verreden jachtparcours, stond Nederland tweede.

Smolders baalde van zijn springfout. ''Dat was heel jammer natuurlijk. Don sprong misschien wel beter dan gisteren", zei de nummer één van de wereldranglijst. ''De moeilijkheidsgraad lag wel erg hoog voor de tweede dag. Dus het belooft een zwaar kampioenschap te worden."

Houtzager was tevreden met de prestatie van Sterrehof's Calimero. ''Hij sprong geweldig en liet zich heel fijn rijden. Met het parcours van vandaag kun je blij zijn met vier fouten. Dat is niet slecht."

De beste tien teams gaan door naar de tweede ronde van de tweede wedstrijd op vrijdag.