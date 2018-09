IAAF blijft Russische atleten ondanks uitspraak WADA voorlopig weren

De bond heeft donderdag laten weten het besluit van mondiale antidopingbureau WADA om de schorsing van het Russische antidopingbureau RUSADA op te heffen, naast zich neer te leggen.

De IAAF zegt in een verklaring eerst een rapport van een eigen onafhankelijke werkgroep af te wachten. Dat rapport is naar verwachting in december af. Aan de hand daarvan besluit de IAAF of Russische atleten weer mee mogen doen.

"Het bepalen van onze eigen criteria en het volgen van onze eigen koers, heeft de afgelopen drie jaar goed gewerkt", aldus Sebastian Coe, voorzitter van de IAAF.

Het RUSADA werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van 2014 in Sochi.

Het uitvoerend comité van de WADA besloot donderdag met ruime meerderheid de schorsing te beëindigen. De Russen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De Nederlandse Dopingautoriteit noemde de beslissing eerder op donderdag onbegrijpelijk.