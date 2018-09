Volleyballer Abdelaziz: 'Fijn dat er weer positief over ons bericht wordt'

Abdelaziz moest de afgelopen dagen aan verschillende spelers van andere landen uitleggen waar de goede prestaties van Nederland op het WK vandaan komen.

"Die jongens kennen ons en onze resultaten van de afgelopen jaren natuurlijk ook en willen dus wel weten wat er aan de hand is", zegt de 26-jarige diagonaalspeler in gesprek met NUsport. "Het is fijn dat er weer positief over ons wordt gepraat en bericht. Momenteel valt alles op z'n plaats wat de laatste jaren niet lukte."

De afgelopen jaren was er weinig positief nieuws te melden over de Nederlandse volleyballers. De olympisch kampioen van 1996 deed niet mee aan de WK's van 2006, 2010 en 2014, eindigde bij de laatste drie EK's als veertiende (2017), negende (2015) en tiende (2013) en is op de wereldranglijst afgezakt naar de 25e plek.

Bij het WK in Bulgarije en Italië ontpopte Oranje zich de afgelopen anderhalve week echter tot de surprise van de eerste groepfase. Na een kansloze nederlaag tegen topland Canada (0-3) won de ploeg van Gido Vermeulen van olympisch kampioen Brazilië (3-1), de Europees kampioen van 2015 Frankrijk (3-2), China (3-1) en Egypte (3-1).

"We hebben ook onszelf verrast", geeft Abdelaziz toe. "Voor het WK hadden we gehoopt om van China en Egypte te winnen en ons zo als de nummer vier van de poule te plaatsen voor de tweede ronde. We durfden eigenlijk niet te denken aan winnen van sterke landen als Brazilië en Frankrijk."

'Oranje is nog steeds de underdog'

Dat lukte wel en daardoor heeft Oranje zelfs zicht op een topuitslag op dit WK. Nederland neemt zijn elf punten uit de eerste groepsfase mee naar de tweede ronde en staat daardoor al tweede in poule E. Italië leidt met vijftien punten, terwijl Rusland (tien punten) en Finland (zes punten) de nummer drie en vier zijn.

De formatie van Vermeulen neemt het van vrijdag tot en met zondag in Milaan achtereenvolgens op tegen Rusland, Finland en gastland Italië. De nummers één van de vier groepen gaan samen met de twee beste nummers twee door naar de 'Final Six', waarin gestreden zal worden om een plek in de halve finales.

"Er komen drie heel mooie wedstrijden aan, daar moeten we vooral lekker van genieten", stelt Abdelaziz, die met 68 gemaakte punten voorlopig het productiefst is bij Oranje en veertiende staat op de topscorerslijst van dit WK.

"We zijn ook de komende drie duels steeds weer de underdog. De druk ligt bij de andere ploegen, want zij staan hoger op de wereldranglijst dan wij. Rusland zal bovendien wat anders verwacht hebben van de eerste groepsfase dan twee nederlagen en Italië voelt als gastland de druk van het hele land."

Abdelaziz speelt thuiswedstrijd in Milaan

Voor Abdelaziz wordt de tweede groepsfase sowieso speciaal, want hij speelt een 'thuiswedstrijd' in Milaan. De voormalige spelverdeler staat sinds vorig jaar onder contract bij de club Revivre Milano.

"Het voelde wel als thuiskomen toen we woensdagochtend in Milaan aankwamen, ik ben blij dat we onze wedstrijden hier spelen", zegt Abdelaziz, die nu al uitkijkt naar het duel met Italië op zondag.

"De kaartjes voor die wedstrijd zijn volgens mij al uitverkocht, dus er zullen dan meer dan elfduizend fans in het stadion zitten. Dat zijn de potjes waar je het voor doet."

Nederland-Rusland, de eerste wedstrijd van Oranje in de tweede ronde, begint vrijdag om 17.00 uur in het imposante Mediolanum Forum.