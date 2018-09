Verhoeven vindt het jammer dat hij in ArenA niet tegenover Hari staat

Nadat begin juni bekend werd gemaakt dat het evenement Glory 59 in de Johan Cruijff ArenA zou plaatsvinden, was de hoop en verwachting bij vechtsportfans dat Verhoeven wederom tegenover Hari in de ring zou staan.

In december 2016 namen beide kemphanen het in Oberhausen tegen elkaar op, maar dat gevecht kende een onbevredigend einde omdat Hari in de tweede ronde met een armblessure moest opgeven.

"Ik vind het jammer dat Badr er volgende week niet is", zei Verhoeven donderdag op de persconferentie voor het evenement waarbij hij het opneemt tegen de Braziliaan Guto Inocente. "Misschien is er nog iets om op te wachten. En anders maar niet, het ligt niet aan mij."

"Want zoals jullie zien: ik ben er, ik wil altijd. Dit is wat ik doe, dit vind ik leuk. Welke tegenstander het is, maakt me eigenlijk niet heel veel uit."

'Duel met Badr brengt kickboksen naar next level'

Toch zou de 29-jarige Brabander het graag nog eens opnemen tegen Hari. "Natuurlijk is Rico-Badr een wedstrijd waar veel mensen naar uit zouden kijken. Ik zou dat ook doen. Het is een heel leuke wedstrijd die veel aandacht zou krijgen en het kickboksen naar een heel nieuw level zou trekken."

"Bij een wedstrijd tegen Badr zouden de media ontploffen. We zijn twee supersterren in het kickboksen. Maar als hij niet komt, dan komt hij niet. Je hebt twee mensen nodig voor een wedstrijd."

Verhoeven heeft zelf weinig inspraak in wie zijn tegenstander wordt. "Glory komt met opties van tegenstanders. Het is Guto geworden, de nummer twee in de ranking. Daar ben ik hartstikke blij mee."

'Ruzietje op Instagram hoort erbij'

Vorige maand kregen Hari en Verhoeven het met elkaar aan de stok op Instagram. Hari plaatste een foto waarop hij een rake klap uitdeelt aan Verhoeven. In het bijschrift somde de Amsterdammer een lijst op met kickboksers die hij al verslagen had. "Allen onbereikbaar voor de Bad Boy", schreef Hari daarbij.

Verhoeven reageerde met: "Onbereikbare Bad Boy, dat is precies wat jij bent als ze je bellen voor een gevecht. Ga maar trainen, dan zullen we zien hoelang je het dit keer volhoudt!"

Daarop antwoordde Hari met: "Beste Rico, verspreid geen valse geruchten. Er was NOOIT sprake van een gesprek. Vergeet niet wie de baas is."

Verhoeven zei donderdag dat zulke ruzietjes "erbij horen". "We moeten een beetje blijven porren en hypen. Maar als Badr wil, dan moet hij komen. Dan moet je niet zeggen dat je wilt, dan moet je gewoon zorgen dat je er bent."

Volgens hem is met het management van Hari nooit over een eventuele rematch onderhandeld. "Ik heb in april een balletje opgegooid: hé, in september in de ArenA, laten we het doen. Daar heb ik weinig over terug gehoord."

Trainer Mike Passenier en Badr Hari

Trainer hoopt dat Hari snel terugkeert in ring

Mike Passenier, de trainer van Hari, weet ook niet waarom zijn pupil volgende week niet in Amsterdam vecht. "Dat gaat tegenwoordig via managers en advocaten, daar heb ik allemaal geen verstand van. Ik ben maar een trainer."

De 33-jarige Hari maakte in maart met een zege op Hesdy Gerges zijn rentree na een gevangenisstraf, maar sindsdien is het stil rondom hem. Hari heeft nog een contract voor meerdere gevechten bij Glory.

"Het management van Badr moet er met Glory uitkomen", zegt Passenier. "En met de tegenstander natuurlijk, die moet wel willen. Ik zeg niet dat Rico niet wil, maar er zijn er genoeg die wel afgezegd hebben. Wie dat zijn? Ik ben geen verrader, haha."

Ook Passenier vindt dat het tijd wordt voor een nieuw gevecht van Hari. "Ik zie hem ook graag en vaker vechten. Hij is er klaar voor, hij traint veel en hard. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk aan de bak gaat."

Het gevecht tussen Verhoeven en Inocente is volgende week zaterdag het laatste gevecht van Glory 59, waarvan het hoofdprogramma om 21.00 uur begint.