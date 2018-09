Ambitieuze volleybalsters gaan vol voor medaille op WK in Japan

In de trainingshal van de volleybalsters op Papendal hangen al enkele maanden drie grote medailles; een gouden, een zilveren en een bronzen. Op de plakken staan de handtekeningen van alle speelsters.

"Het is een dagelijkse reminder: ons doel is een medaille", zegt aanvoerder Maret Balkestein-Grothues donderdag in gesprek met NUsport.

"Na de finaleronde van de Nations League eind juni hebben we een teammeeting gehad en gezegd dat we iets tastbaars wilden, iets waar we steeds aan herinnerd konden worden. We zijn vijf, zes maanden samen en het gaat echt niet elke dag vanzelf. Dus we hebben deze zomer regelmatig naar die medailles gewezen en tegen elkaar gezegd: dáár doen we het voor."

In het verleden waren de volleybalsters naar buiten toe vaak voorzichtig over hun doel op een groot toernooi. Dat veranderde toen de Italiaan Giovanni Guidetti in 2015 bondscoach werd.

"Vroeger dachten we altijd: we zeggen niet tegen de pers dat we een medaille willen, want dan leggen we onszelf extra druk op en worden we er later op afgerekend", aldus Balkestein-Grothues. "Maar onder Giovanni hebben we geleerd dat we er eerlijk voor kunnen uitkomen dat we een medaille willen. We zouden toch hoe dan ook teleurgesteld zijn als het niet zou lukken."

'Prima dat hele wereld weet wat ons doel is'

Jamie Morrison, de Amerikaan die Guidetti begin 2017 opvolgde als bondscoach van Oranje, was in het verleden assistent van de Italiaan en vindt ook dat zijn ploeg naar buiten toe ambitie moet tonen.

"Misschien wordt een ambitieuze doelstelling in Nederland niet zo makkelijk naar buiten gebracht, maar ik vind het prima dat de hele wereld weet dat een medaille ons doel is op dit WK", zegt Morrison.

"Misschien is dat een beetje het Amerikaanse in mij; ik ga niet naar een WK om alleen maar mee te doen. Ik ga naar een WK om er alles aan te doen om te winnen. Misschien gaat dat niet lukken, maar ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken en zeggen: ik heb er echt alles aan gedaan."

Volgens Morrison zit dat verlangen ook in zijn ploeg. "Het team heeft zelf gezegd dat ze op het podium willen eindigen. En die medailles in de trainingshal zijn een visuele - en hopelijk ook mentale - herinnering waarom we zo hard aan het werk zijn."

Nederland eindigde nog nooit hoger dan zevende op WK

De volleybalsters beginnen hun WK op zaterdag 29 september met een wedstrijd tegen Duitsland. Daarna volgen nog groepswedstrijden tegen gastland Japan, Kameroen, Argentinië en Mexico.

Het zou normaal gesproken geen probleem moeten zijn voor Oranje om bij de eerste vier ploegen te eindigen en zich zo te plaatsen voor de tweede groepsfase. In dat stadium worden er nog drie wedstrijden gespeeld, waarna de beste drie ploegen van de twee poules van acht zich kwalificeren voor de 'Final Six'.

Vanuit die laatste zes plaatsen de twee beste ploegen uit twee groepen van drie zich na twee duels per land voor de halve finales. Een plek bij de 'Final Six' zou al een unicum betekenen voor Oranje, want bij de vorige dertien WK-deelnames eindigden de Nederlandse volleybalsters nooit hoger dan zevende.

"Als je naar het lijstje van eerdere prestaties op het WK kijkt, is dat niet echt goed", stelt Balkestein-Grothues, die in 2010 (elfde) en 2014 (dertiende) ook deelnam aan het wereldkampioenschap. "Er is dus nog veel winst voor ons te behalen."