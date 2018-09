WADA heft schorsing Russisch antidopingbureau RUSADA op

WADA-voorzitter Craig Reedie benadrukt bij de bekendmaking van het nieuws dat de herintrede van RUSADA onder "strikte voorwaarden" is. "Er is een duidelijke tijdlijn en het WADA wil toegang tot de gegevens van het voormalige laboratorium in Moskou."

Een speciale WADA-commissie controleert of alle criteria gehaald worden. Onlangs werd bekend dat deze commissie een aanbeveling had gedaan om RUSADA weer een officiële status te verlenen, en dus komt het opheffen van de bijna drie jaar durende schorsing niet als een verrassing.

Het RUSADA verloor in november 2015 zijn accreditatie na een rapport over grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek. Daarna volgden de Russische dopingschandalen en -schorsingen elkaar in hoog tempo op.

Een rapport van Richard McLaren toonde twee jaar geleden aan dat er tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi sprake was van een door de staat ondersteund dopingprogramma in Rusland.

De Russen mochten daarom in februari bij de Winterspelen in Pyeongchang niet onder de eigen vlag uitkomen en alleen sporters met een aantoonbaar 'schoon' verleden waren welkom. Na de Spelen hief het internationaal olympisch comité (IOC) de schorsing van de Russen al op.

Russen hebben genoeg veranderingen doorgevoerd

Het omvangrijke dossier over de mogelijke herintreding van RUSADA, en daarmee waarschijnlijk ook van de Russische topsport in het olympische traject, bevatte twee grote pijnpunten. Ten eerste een Russische erkenning van schuld na de systematische dopingpraktijken die door de staat werden aangestuurd. De Russen zagen dat lange tijd totaal niet zitten.

Ten tweede eiste het WADA onvoorwaardelijke toegang tot het dopinglaboratorium in Moskou, waar stalen urine en elektronische gegevens van Russische sporters opgeslagen liggen. Met die informatie zouden onder meer eventuele Russische dopingzondaars alsnog ontmaskerd kunnen worden.

Leden van de atletencommissie van WADA protesteerden eerder deze week krachtig tegen de voorgenomen opheffing van de schorsing van RUSADA.

Ook de in de iNADO verzamelde antidopingagentschappen, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, uitten hun bezwaren tegen een terugkeer van Rusland als volwaardig WADA-lid.

Het merendeel van de twaalf bestuursleden van het mondiale antidopingbureau ging daar donderdag op de Seychellen dus niet in mee, waardoor de herintrede van RUSADA een feit is.