Koffijberg, Tjskadoea en debutante Gersjes uitgeschakeld op WK judo

De 22-jarige Koffijberg was in zijn eerste partij op waza-ari te sterk voor Mohamad Akkash en in de derde ronde versloeg hij Alikozay Zelgai uit Afghanistan dankzij een ippon.

Voor een plek in de kwartfinales moest Koffijberg het opnemen tegen tweevoudig wereldkampioen en nummer vier van de wereld Naohisa Takato, die de Nederlander op ippon verschalkte.

Voor Tjskadoea was de derde ronde het eindstation. De 21-jarige judoka was in zijn eerste partij nog te sterk voor de Tsjech David Pulkrabek, maar hij dolf daarna op waza-ari het onderspit tegen de Zuid-Koreaan Harim Lee.

Debutante Gersjes strandt direct

Amber Gersjes werd in de categorie tot 48 kilogram direct uitgeschakeld. De 21-jarige judoka verloor in de eerste ronde op straffen van Aisha Gurbanli uit gastland Azerbeidzjan, de nummer 75 van de wereldranglijst. Gersjes staat 50 plekken hoger op de mondiale ranking.

Voor Gersjes was het haar WK-debuut. De geboren Tilburgse deed in april eveneens voor de eerst keer mee aan de EK, maar ook in het Israëlische Tel Aviv was de eerste ronde haar eindstation.

Bondscoach Maarten Arens hoopt dat de Nederlandse judoploeg in Baku in ieder geval twee medailles verovert. Vorig jaar in het Hongaarse Boedapest werd geen enkele keer het podium gehaald.