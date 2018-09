Nederlandse springruiters beginnen goed bij Wereldruiterspelen

Alleen Frank Schuttert maakte met Chianti's Champions een springfout, wat tot extra strafpunten leidde voor de titelverdediger.

In het tussenklassement van de landenwedstrijd staat de Nederlandse ploeg tweede. Het verschil met nummer één Zwitserland is gering.

Smolders is de best geklasseerde Nederlander in het individuele klassement, met de voorlopig zevende plaats. De Zwitser Steve Guerdat leidt met Bianca. Ook hier zijn de verschillen klein.

"Een heel mooi begin'', blikte bondscoach Rob Ehrens terug op de openingsronde. "We hebben heel goed gereden en daar ben ik blij mee."

"Ook omdat het nodig was. De andere landen lieten ook veel goede ritten zien, zoals ik had verwacht. Het niveau is hoog. Maar ik ben zeer tevreden. Alles is volgens plan verlopen.''

Vrieling rijdt met twee gebroken ribben

Alle ruiters hadden het in zijn ogen goed gedaan. "Frank Schuttert begon heel goed, hij reed een strakke ronde met een pechfout. Marc Houtzager reed een ongelofelijk goede ronde en het paard sprong geweldig", aldus Ehrens.

"Jur Vrieling reed ook een rondje zoals we hadden afgesproken. Met rust en beleid blijven rijden en niet in paniek raken. Harrie deed er als laatste eigenlijk nog een klein schepje bovenop. Dat was een top rondje, gereden zoals het eigenlijk moet."

Vrieling reed met twee gebroken ribben. Hij was de botbreuken opgelopen bij een valpartij kort voor vertrek.

Oranje won vier jaar geleden goud in de teamwedstrijd. De ruiters waren toen Jeroen Dubbeldam, Maikel van der Vleuten, Gerco Schröder en Vrieling.