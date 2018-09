Atleten waarschuwen dat opheffen schorsing RUSADA grote fout zou zijn

"De sportwereld heeft gesproken en zijn boodschap is zeer duidelijk: de schorsing van RUSADA kan niet opgeheven worden voordat de Russen aan alle eerder gestelde voorwaarden hebben voldaan", schrijft de atletencommissie woensdag in een open brief aan het WADA.

"We geloven dat de reputatie van het WADA bezoedeld zal worden en dat de sport wereldwijd te schande zal worden gemaakt als er niet aan die originele voorwaarden wordt vastgehouden."

Een onafhankelijke commissie van het WADA adviseerde vorige week dat de schorsing van RUSADA na bijna drie jaar moet worden opgeheven. Het uitvoerend comité van het mondiale antidopingbureau zal donderdag de definitieve beslissing nemen.

Russische atleten mogen alleen onder neutrale vlag meedoen

RUSADA is sinds november 2015 geschorst, nadat in een rapport van de commissie-McLaren grootscheeps en door de staat gestuurd dopinggebruik in de Russische sport aan het licht kwam.

De IAAF besloot in diezelfde maand om Russische atleten uit te sluiten van alle wedstrijden. De afgelopen drie jaar mochten alleen aantoonbaar 'schone' atleten uit Rusland onder neutrale vlag meedoen aan atletiekcompetities.

De atletencommissie van de atletiekbond erkent dat Rusland de afgelopen jaren stappen heeft gezet op antidopinggebied. "Maar de overtredingen van Rusland zijn te ernstig om af te stappen van de afgesproken voorwaarden voor de opheffing van de schorsing van RUSADA", schrijft de commissie.

"Ons verzoek is simpel: volg jullie eigen regels. Het WADA is het verschuldigd aan alle schone atleten om de hoeders van een schone sport te zijn."

Veel kritiek op advies van commissie

De afgelopen dagen is er vanuit de sportwereld erg veel kritiek gekomen op het advies van de onafhankelijke commissie van het WADA. De atletencommissie van het antidopingbureau stuurde dinsdag een open brief waarin er fel geageerd werd tegen het opheffen van de Russische schorsing.

Ook het Britse antidopingbureau UKAD en de iNADO, een verzameling van antidopingagentschappen, hebben hun bezwaren geuit.

Grigory Rodchenkov, de klokkenluider in het Russische dopingschandaal, zei eerder op woensdag tegen de BBC dat het een "catastrofe" zou zijn als de schorsing van RUSADA wordt opgeheven.

De Russen mochten in februari bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea niet onder de eigen vlag optreden en alleen sporters met een aantoonbaar 'schoon' verleden waren welkom. Na de Spelen hief het internationaal olympisch comité (IOC) de schorsing van de Russen op.