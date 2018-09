Noord- en Zuid-Korea willen gezamenlijk Spelen van 2032 organiseren

De twee leiders zijn in de Noord-Koreaanse hoofdstad voor een driedaagse top. Het bid is een van de gevolgen van de verbeterde relatie tussen de buurlanden na tientallen jaren van oorlog.

Moon Jae-in en Kim Jong-un kwamen ook overeen zich te gaan inzetten voor een kernwapenvrij en vreedzaam Koreaans schiereiland.

Noord- en Zuid-Korea hebben afgelopen jaar tijdens grote sportevenementen diverse keren een gezamenlijk team in het veld gebracht, zoals bij het ijshockeytoernooi voor vrouwen bij de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang afgelopen februari. Bij de openingsceremonie liepen beide Korea’s onder een gezamenlijke vlag het olympisch stadion binnen.

Op de Aziatische spelen in augustus won een gezamenlijk Koreaans team voor het eerst een gouden medaille. Dat gebeurde bij het drakenbootracen voor vrouwen.

Ook India en China willen Spelen van 2032

India, Australië, China en Indonesië maakten eerder al bekend een gooi te willen doen naar de organisatie van de Zomerspelen in 2032.

Op sportgebied is Azië de komende jaren goed bedeeld, want de komende Zomerspelen zijn in 2020 in Tokio, terwijl de Winterspelen van 2022 in Peking worden gehouden.

Noord- en Zuid-Korea zijn officieel nog steeds in oorlog met elkaar. Na de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 werd alleen een staakt-het-vuren gesloten, maar een vredesverdrag is er nog niet gekomen.

Beide landen zeiden eerder al te overwegen een poging te doen om het WK voetbal van 2030 gezamenlijk binnen te halen.