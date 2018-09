Volleyballers in tweede ronde WK tegen Italië, Rusland en Finland

Oranje werkte de eerste groepsfase nog in het Bulgaarse Ruse af. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen won verrassend vier van de vijf wedstrijden en eindigde knap als tweede in de poule.

De Nederlandse volleyballers verloren hun openingsduel kansloos van Canada (0-3), maar namen daarna revanche met overwinningen op China (3-1), olympisch kampioen Brazilië (3-1), Frankrijk (3-2) en Egypte (3-1).

Door die resultaten begint Oranje met elf punten aan de tweede ronde. Italië won al zijn wedstrijden in de eerste groepsfase en neemt vijftien punten mee, Rusland start met tien punten en Finland met zes. Het speelschema is nog niet bekend.

In de tweede ronde zijn in totaal nog vier poules over. De vier winnaars plaatsen zich voor de Final Six van het WK en datzelfde geldt voor de twee beste nummers twee.

De Nederlandse volleyballers deden in 2002 voor de laatste keer mee aan het WK. Oranje strandde zestien jaar geleden in de tweede ronde. In 2014 kroonde Polen zich in eigen land tot wereldkampioen.