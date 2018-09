Programma WK judo in Azerbeidzjan

Na de dramatisch verlopen WK van vorig jaar in Boedapest, waar geen enkele keer het podium werd gehaald, aast de Nederlandse judoploeg nu op eerherstel. Bondscoach Maarten Arens verwacht in Baku in ieder geval twee medailles.

Een van de judoka's in de selectie is de 32-jarige Marhinde Verkerk, nog steeds de laatste Nederlandse wereldkampioen. Na haar gouden plak in 2009 slaagde niemand er meer in op het hoogste podium te eindigen.

Met onder anderen Henk Grol (categorie +100 kilogram), Guusje Steenhuis en Verkerk (beiden categorie tot 78 kilogram) heeft Nederland wel meerdere medaillekandidaten in huis. Grol kan de eerste Nederlander worden sinds Dennis van der Geest in 2003 die een WK-medaille pakt in de zwaarste gewichtsklasse.

De wedstrijden in Baku beginnen elke dag vroeg in de ochtend. De voorronden starten om 08.00 uur en het finaleblok staat elke dag vanaf 14.00 uur op het programma (Nederlandse tijden).

Volledig programma WK judo

Donderdag 20 september

Vrouwen -48 kilogram: Amber Gersjes

Mannen -60 kilogram: Roy Koffijberg en Tornike Tjskadoea

Vrijdag 21 september

Vrouwen -52 kilogram: Geen Nederlanders

Mannen -66 kilogram: Geen Nederlanders

Zaterdag 22 september

Vrouwen -57 kilogram: Margriet Bergstra en Dewy Karthaus

Mannen -73 kilogram: Sam van 't Westende

Zondag 23 september

Vrouwen -63 kilogram: Juul Franssen en Sanne Vermeer

Mannen -81 kilogram: Frank de Wit

Maandag 24 september

Vrouwen -70 kilogram: Sanne van Dijke en Hilde Jager

Mannen -90 kilogram: Noël van 't End en Jesper Smink

Dinsdag 25 september

Vrouwen -78 kilogram: Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk

Mannen -100 kilogram: Michael Korrel

Woensdag 26 september

Vrouwen +78 kilogram: Geen Nederlanders

Mannen +100 kilogram: Henk Grol en Roy Meyer