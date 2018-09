Recordhouder Kipchoge denkt dat marathon onder twee uur mogelijk is

"Ik heb op dit moment geen plannen om het weer te gaan proberen, maar ik weet zeker dat het kan en dat iemand het gaat doen", zei de nieuwe wereldrecordhouder dinsdag in Den Haag.

De 33-jarige Kipchoge dook zondag met 2.01,39 liefst 1 minuut en 18 seconden onder de oude toptijd van zijn landgenoot Dennis Kimetto, die in 2014 eveneens in Berlijn zijn beste marathon liep.

Volgens Kipchoge voelde hij maandagochtend bij het opstaan duidelijk dat hij een dag eerder 42,195 kilometer had gelopen. "Mijn spieren deden veel pijn, maar in mentaal opzicht voelde ik me geweldig. Het was mijn doel om een wereldrecord te lopen, al zou ik maar een seconde sneller zijn dan het vorige record.''

'Ik ben gezegend met een sterk lichaam'

Over twee jaar gaat de schier onverslaanbare Kipchoge in Tokio proberen zijn olympische titel te prolongeren op de marathon. In 2016 was hij ruim een minuut sneller dan de nummer twee Feyisa Lilesa uit Ethiopië.

"Mijn hoofd is nu leeg, ik heb voorlopig geen plannen en ga eerst herstellen", aldus Kipchoge. "Maar ik hoop en geloof dat ik bij de Spelen van 2020 weer aan de start sta. Ik heb het geluk dat ik nooit zware blessures heb gehad en dat ik ben gezegend met een sterk lichaam.''

Kipchoge deed vorig jaar al eens een poging om de marathon onder de twee uur lopen, in een speciaal project van Nike op het circuit van Monza dat niet erkend werd als een officiële recordpoging. Hij bleef destijds in Italië 25 seconden verwijderd van de 'magische' grens.