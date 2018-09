Judoka Verkerk: 'Mislukt WK 2017 zit nog diep bij Nederlandse ploeg'

In een bomvolle WK-selectie van achttien judoka's, onder wie liefst zeven debutanten, is Verkerk gerust een opvallende verschijning te noemen. Met haar 32 jaar is de Rotterdamse niet alleen een van de meest ervaren Nederlanders, maar ook de enige die kan zeggen dat ze een wereldtitel op zak heeft.

Verkerk veroverde in 2009 goud, al moet ze toegeven dat die medaille in Rotterdam ook voor haar als een eeuwigheid geleden voelt. "Het zou mooi zijn als ik nu weer kan winnen, anders dateert mijn wereldtitel straks al van tien jaar terug", zegt de laatste Nederlandse wereldkampioen lachend in gesprek met NUsport.

"Sindsdien heb ik nog één keer in een WK-finale gestaan (2013, red.). Dat geeft zó'n mooi gevoel, het zou geweldig zijn om dat nog een keer mee te maken. Hoe vaak je ook wint, de drang naar nog een gouden WK-medaille zal altijd blijven."

Prestaties Verkerk op laatste zes WK’s Boedapest 2017: 5e

Astana 2015: Brons

Rio de Janeiro 2013: Zilver

Parijs 2011: 5e

Tokio 2010: Eerste ronde

Rotterdam 2009: Goud

Verkerk extra gebrand op podiumplek in Baku

Toch gaan de gedachten bij Verkerk in aanloop naar het toernooi in Baku niet terug naar 2009, maar naar de teleurstellend verlopen WK van vorig jaar. Bondscoach Maarten Arens mikte in het Hongaarse Boedapest op minstens twee medailles, maar de Nederlandse equipe keerde teleurgesteld en zonder eremetaal huiswaarts.

Verkerk was als een van de weinige kanshebbers nog wel dicht bij een podiumplek, maar ze verloor de strijd om het brons van de Britse Natalie Powell. "De WK van vorig jaar zit nog diep bij mij en ik denk bij de hele ploeg", onderstreept de Nederlandse, die na haar wereldtitel in 2009 nog twee keer individueel het podium haalde op een WK (zilver in 2013 en brons in 2015).

"Vooral de coaches weten dat we in Baku wel écht medailles moeten gaan halen. Persoonlijk heb ik geanalyseerd wat de vorige keer misging tegen welke tegenstander en dat zit nog wel in mijn achterhoofd. Ik kwam toen net terug van een blessure en was niet 100 procent scherp. Daardoor ben ik extra gebrand om nu wél een medaille te pakken."

'Schouder zal nooit meer als vanouds voelen'

De voorbereiding van Verkerk op de WK in Baku verliep overigens ook niet zonder problemen. De Europees kampioen van 2015 kon door een slepende schouderblessure de eerste zes maanden van dit jaar niet in actie komen, waardoor ze onder meer de EK in het Israëlische Tel Aviv aan zich voorbij moest laten gaan.

Vorige maand maakte Verkerk haar rentree met een zevende plek op de Grand Prix in Boedapest. De huidige nummer zeven van de wereld, die in december 2017 nog de World Masters won, kreeg in Hongarije de bevestiging dat ze in ieder geval fit genoeg is om mee te doen aan de WK.

"Mijn schouder heeft het zwaar te verduren gehad en zal door onherstelbare schade nooit meer helemaal als vanouds voelen, maar ik heb geen last", zegt Verkerk, die de lat in Baku ondanks haar revalidatieproces hoog legt.

"Ik merk iedere dag weer dat het beter gaat. Op de WK kan ik gewoon vol gas gaan en voor de medailles strijden, anders was ik niet eens gegaan. Of goud mogelijk is? Als mijn goede vorm er op die ene wedstrijddag in Baku uitkomt, kunnen er heel leuke dingen gebeuren."

Tweestrijd met Guusje Steenhuis om olympisch ticket

Met onder meer drie WK- en vier EK-medailles is de prijzenkast van Verkerk al aardig gevuld, maar met de Olympische Spelen in Tokio in het vooruitzicht is van verzadiging nog geen sprake. Over twee jaar hoopt ze op de Japanse tatami te staan en voor het eerst in haar loopbaan een olympische medaille te veroveren.

Verkerk deed al twee keer mee aan de Spelen, maar zowel in 2012 (vijfde) als in 2016 (uitschakeling in achtste finales) bleef het podium buiten bereik. De vraag is of ze in 2020 wederom naar de Spelen mag, want ze heeft geduchte concurrentie van de 25-jarige Guusje Steenhuis, de nummer één van de wereld in de categorie tot 78 kilogram. Per gewichtsklasse mag Nederland slechts één judoka afvaardigen.

"De olympische kwalificatie en dus ook de tweestrijd met Guusje op de mat is nu echt begonnen", weet ook Verkerk. "De kunst is om alleen naar mezelf te blijven kijken. We zijn allebei goede judoka's met sterke en zwakke punten, het is niet aan mij om te zeggen wie beter is."

"Ik doe dit allemaal nog voor de Spelen, maar ik ben niet nu al op het bord op Papendal aan het kijken om te zien hoeveel dagen het nog duurt tot het toernooi begint. Het zou natuurlijk wel supermooi zijn als ik nog een kans krijg om mijn droom, het halen van een olympische medaille, te verwezenlijken. Want één ding is zeker: in 2024 doe ik sowieso niet meer mee aan de Spelen."

De WK judo in Baku begint donderdag en duurt precies een week. Verkerk komt, net als Steenhuis, op dinsdag 25 september in actie in de categorie tot 78 kilogram. De voorronden beginnen om 08.00 uur en het finaleblok staat vanaf 14.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma.